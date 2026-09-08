El IMV ya supera los 2,7 millones de beneficiarios y dispara su coste en el último año

Este lunes se han publicado los últimos datos sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) correspondientes al pago de las prestaciones del mes de agosto. Durante dicho mes, el IMV se otorgó a 893.920 hogares en los que viven 2.725.899 personas, con lo que se superó la barrera de los 2,7 millones de beneficiarios, después de que en julio se llegara a 2,68 millones de personas en 879.225 hogares.

La cifra actual de hogares a los que llega el IMV ha aumentado en 14.695 hogares entre julio y agosto, y el número de beneficiarios ha sumado 43.253 personas más. Si comparamos agosto de 2025 con agosto de 2026, también se observa un cambio importante. Para empezar, en agosto de 2025 el número de prestaciones fue de 764.905, frente a las 893.920 de este año, mientras que el número de beneficiarios fue de 2,33 millones, frente a los 2,72 millones actuales. Así, el número de beneficiarios ha crecido un 17% en apenas un año.

Más de 2,7 millones de beneficiarios

De esta forma, un mes más la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez de que la economía va de maravilla y que estamos mejor que nunca choca con la realidad que viven cada vez más familias. Si fuera cierto que cada vez estamos mejor y que el empleo es cada vez mayor y de mejor calidad, el número de prestaciones del IMV se reduciría en lugar de aumentar, algo que no ocurre.

Por otro lado, si observamos el coste del IMV desde su implantación en junio de 2020, veremos que ya ha supuesto un desembolso de 22.244 millones de euros para las arcas públicas. En lo que va de 2026 (de enero a agosto), el coste del IMV ha sido de 3.836 millones de euros, frente a los 3.273 millones del mismo periodo de 2025. Se observa, por tanto, un crecimiento del coste del 17,2% en un año.

El gasto crece un 17,2% en sólo un año

En cuanto al perfil de los titulares del IMV en agosto, de los 893.820 perceptores, 608.340 fueron mujeres (68,07%) y 285.480 hombres (31,93%). Por nacionalidad, 737.916 titulares fueron españoles (82,55%) y 155.611, extranjeros (17,45%).

El IMV sigue creciendo mes a mes y contribuye a incrementar el número de personas que se benefician de una prestación no contributiva, que en España ya supera los 3 millones. Conviene recordar algo que publicamos recientemente: si se compara esta prestación con otras similares en Europa, el IMV es una de las ayudas de último recurso más generosas de la Unión Europea, por encima de las de países como Francia e Italia.

Sin embargo, aunque en España esta prestación de último recurso es más generosa que en otros países comunitarios, su efecto a la hora de reducir la pobreza es inferior al de la media europea. Fracasa así en su objetivo primordial y en la naturaleza misma de su existencia.

En cualquier caso, un mes más asistimos a un nuevo incremento del número de beneficiarios del IMV y, en consecuencia, del coste que supone para las arcas públicas. En 2026, ese coste acabará superando holgadamente los 5.000 millones de euros con casi toda certeza, ya que el promedio de gasto mensual ronda los 480 millones de euros.