Sánchez se inventa que su ley de vivienda "aumenta la oferta" frente al desplome del 30% real

Si hay algo de lo que le gusta presumir al Ejecutivo español es de la cantidad de medios que está poniendo a disposición de las Comunidades Autónomas para atajar la gran crisis de vivienda por la que atravesamos. En esta dirección, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no ha querido perderse la presentación de Casa 47, un portal inmobiliario estatal en el que los españoles podrán conocer las viviendas públicas asequibles disponibles y echar la solicitud para optar a una de ellas. El problema es que, de momento, solamente cuenta con 800 viviendas de alquiler y ninguna de ellas en Madrid. Es algo parecido a la adquisición de las propiedades de la Sareb, anunciada por Sánchez en plena campaña electoral durante la primavera de 2023, donde solamente un 0,08% de las 50.000 viviendas prometidas estaban en la capital de España.

Pero las mentiras en materia de vivienda van más allá de una afirmación de tres años atrás. Este mismo lunes, aprovechando la presentación del 'Idealista' público, Pedro Sánchez ha acompañado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez e incluso ha tomado la palabra para expresar los esfuerzos que están haciendo para proteger el derecho a la vivienda de los españoles en un país en el que la edad de emancipación —según Eurostat— es de 30 años, casi cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea. Así el presidente del Gobierno ha afirmado que en estos últimos años "hemos multiplicado por ocho las políticas de vivienda y hemos aprobado la primera Ley de Vivienda en nuestra democracia".

A partir de aquí, durante su discurso, ha explicado que la ley —que entró en vigor en 2023— ya está recogiendo sus frutos porque "funciona allí donde se está aplicando", ha dicho en alusión a las autonomías y municipios que sí han querido intervenir el mercado de la vivienda, declarando zonas tensionadas donde limitar los precios de los alquileres. De hecho ha explicado que "ya empezamos a tener una evidencia científica, empírica, de que algunas de estas palancas incorporadas a la ley de vivienda están dando sus frutos".

Según Sánchez, la normativa funciona porque no sólo "ayuda a controlar los precios del alquiler sino también porque aumenta la oferta de vivienda". Sin embargo, los portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa o Alquiler Seguro, llevan dos años denunciando los efectos de la Ley de Vivienda. En el último balance realizado por Idealista muestran que la oferta se ha reducido un 30%, donde la mayor caída se ha producido en Barcelona —la primera ciudad que quiso implantar el control de precios en zonas tensionadas—. Allí "el alquiler disponible se ha reducido un 69% en estos tres años", concluyen en el informe. Pero no es un caso aislado, ni mucho menos. En Bilbao se ha reducido un 60%, en Pamplona y en San Sebastián un 58%, seguido de la bajada en la oferta de Tarragona (-53%), Lérida (-47%) y La Coruña (-45%). Donde menos se ha reducido la oferta según Idealista ha sido en Vitoria, con una caída aún así del 26%.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha querido aportar sus propios datos. Si nos fijamos en los precios, ahora son un 30,7% más caros de media en España que antes de que se aprobara la ley. Solo en Barcelona han aumentado los precios un 18,4% en estos tres años, dato que no tiene nada que ver con el ofrecido por Sánchez que ha puesto a la Ciudad Condal como ejemplo de efectividad de su norma. En Barcelona, ha dicho, "el precio de los nuevos contratos se ha reducido un 4,7% desde la declaración de zona tensionada. O en distintos municipios de Guipúzcoa donde el precio cae casi un 4%".

Lo que nunca menciona el presidente del Gobierno es la alta competencia por alquilar vivienda. Un drama añadido al mercado ya que por cada anuncio que se publica hay alrededor de cuarenta familias interesadas en quedarse con ella. Según Idealista desde 2023 la competencia se ha disparado un 119% y es precisamente en los mercados intervenidos donde más sube: Vitoria (125 familias por anuncio), Pamplona (110 familias), Barcelona (99 familias) y Lérida (93 familias).