¿Socialismo financiero? El plan de Von der Leyen con los ahorros de los europeos

Polémica por el reciente discurso que dio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la patronal de empresarios francesa MEDEF en París a finales de agosto.

La intervención de la política belga ha generado un gran revuelo entre ahorradores e inversores debido a que Von der Leyen ha vuelto a poner sobre la mesa un proyecto estrella de la Comisión Europea que tiene como objetivo destinar el ahorro de los europeos a financiar empresas del Viejo Continente. Se trata de la llamada Unión de Ahorro e Inversión.

Von der Leyen criticó que hay un enorme volumen de capital privado acumulado por los hogares europeos situado en depósitos bancarios. En concreto, se trataría de unos 10 billones de euros. Y la Comisión Europea pretende cambiar el destino de ese dinero.

"Poner los ahorros a trabajar"

"Europa necesita ahora poner estos ahorros a trabajar al servicio de sus empresas" señaló la presidenta de la CE, que también criticó que "lamentablemente" ese dinero "permanezca inactivo". Este discurso está siendo muy comentado debido a que se ha interpretado que estaríamos ante un primer paso en la "confiscación" del ahorro de los europeos.

En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que Von der Leyen no se refirió en ningún momento a ninguna confiscación, ya que participar en la Unión de Ahorro e Inversión será voluntario para los europeos.

Eso sí, a través de diferentes incentivos que se establezcan desde este organismo público, y que todavía no se han concretado, se intentará convencer a los ciudadanos para invertir esa gigantesca bolsa de ahorro, que ahora está en los bancos, en las compañías del Viejo Continente.

En su intervención, Von der Leyen insistió en la necesidad de que las compañías europeas reciban financiación privada para crecer y aumentar su productividad. Sin embargo, la belga no reflexionó sobre las razones que explican por qué los ciudadanos del Viejo Continente estarían prefiriendo mantener sus ahorros en el banco antes que confiar en las empresas vecinas a cambio de una mayor rentabilidad. La falta de cultura financiera, la desconfianza en las compañías europeas y la asfixia fiscal a la que los Gobiernos europeos someten a la inversión estarían detrás de este fenómeno.

"Socialismo financiero"

Para el economista y CEO de TradingPRO, José Basagoiti, "la idea de fondo de Von der Leyen tiene sentido teórico, ya que mantener mucho dinero sentado en liquidez en lugar de invertir o crear empresas es estúpido. El coste de oportunidad es tremendo, tanto a nivel micro como macro. Sin embargo, su propuesta no tiene una intención económica, sino política. Y ahí está el problema". A continuación, las dos críticas al plan que esgrime Basagoiti en declaraciones a Libre Mercado:

"Quitar impuestos o trabas a la inversión está bien, pero decidir dónde tiene que ir esa inversión es inaceptable. Al final lo que se busca es favorecer a "sectores estratégicos" o cercanos al poder político" señala. "Incentivar la inversión fuera de los depósitos debe ser, en todo caso, una estrategia progresiva, si no puedes crear corralitos bancarios. No olvidemos que los depósitos son activos de los bancos contra los que conceden crédito descentralizado" avisa Basagoiti.

Como apunta el experto, "además de crear un evidente riesgo financiero, lo que se busca es favorecer una centralización o planificación económica (modelo chino), donde el crédito lo dirige el Estado y no la banca privada. En otras palabras, la medida se acerca a un socialismo financiero vestido de buenas intenciones" concluye.

Repatriar el ahorro

En su intervención, Von der Leyen lamentó que "una gran parte del ahorro europeo se invierte fuera de nuestro continente". Y es que, el plan de Bruselas también incluye trasladar a las compañías europeas el ahorro que los ciudadanos invierten en el exterior.

Como ya publicamos en Libre Mercado, países europeos, entre los que se encuentra España, llevan más de un año promoviendo Finance Europe, una etiqueta con la que pretenden convencer a los ciudadanos para no sacar su dinero del Viejo Continente, e incluso, repatriarlo. La comparativa de la evolución del S&P 500 estadounidense y la del EuroStoxx 50 europeo es solo un ejemplo para explicar por qué los inversores apuestan por otros mercados.

"Un sistema dirigista"

En este sentido, y en la línea de Basagoiti, también va el Economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle. "Bruselas parte con una idea aparentemente buena, que es la idea de canalizar el exceso de ahorro de los europeos hacia proyectos europeos que vayan a ser innovadores y fortalecer la capacidad de financiación de las empresas europeas". Sin embargo, "el problema que tiene es lo que va detrás: ¿qué es lo que tiene que hacerse con el ahorro de los europeos por decisión de la Comisión Europea?" se pregunta Lacalle.

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"Lo que ellos quieren, básicamente, es crear un sistema de financiación dirigido y que tenga las líneas maestras de lo que ellos piensan que debe ser la innovación, el crecimiento y el fortalecimiento del tejido empresarial europeo. Eso tiene una componente dirigista muy importante y también elimina los mecanismos que hacen que el euro sea una moneda de reserva del mundo al decidir que el ahorro es algo malo" comenta el economista. Lacalle cree que lo ideal sería favorecer "una Unión Europea más competitiva, que sea más atractiva para la inversión y que entonces libremente la gente decida invertir en Europa porque hay más oportunidades. No porque lo decida la Unión Europea".

¿Bajarán impuestos a los inversores?

El economista Javier Santacruz también se ha pronunciado al respecto del plan de impedir que el ahorro europeo se vaya fuera. "Como todas las estrategias anteriores han fracasado (p. ej. el último intento fue la cuenta ómnibus y uno anterior el plan de pensiones europeo), ahora, pretenden darle una vuelta de tuerca que es imposible que pueda dar sin poder hacer uso del único instrumento que lo puede hacer posible: la fiscalidad".

Y en este sentido, "tendrían que conseguir un pacto entre países que hoy por hoy con España y otros más subiendo impuestos al ahorro es imposible" considera.

Santacruz cree que "saben perfectamente que la única forma de resolver el "cuello de botella" de la financiación de las empresas europeas es su dependencia de la banca. Y que eso se resuelve si los mercados de renta fija, renta variable y alternativos funcionan, lo que significa que deben contar con liquidez abundante. Pero para eso tienes que construir una arquitectura de mercado único europeo, las empresas deben ofrecer condiciones suficientemente atractivas de rentabilidad/riesgo y, sobre todo, tiene que haber liquidez".

Respecto a la diferencia entre los mercados europeos y americanos, el economista señala que "la diferencia es de hace más de un siglo, y es que las rentabilidades reales que ofrecen las compañías norteamericanas superan consistentemente a las europeas a lo largo de la serie histórica. Y el capital, por la teoría de la paridad cubierta de intereses, se mueve hacia los mercados que ofrecen mayores rentabilidades reales".