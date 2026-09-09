El motivo por el que cada vez más gente consume carne de avestruz en EEUU

La carne de avestruz está encontrando un nuevo nicho en Estados Unidos. Todavía no es un producto de consumo masivo, pero cada vez más estadounidenses están dispuestos a pagar precios elevados por ella. Y detrás de este particular auge hay un motivo muy concreto: la picadura de una garrapata que produce alergia a la carne roja.

El fenómeno se conoce como síndrome alfa-gal, una reacción alérgica al azúcar alfa-gal que está presente en la mayoría de los mamíferos (vacuno, cerdo o cordero). La carne de avestruz tiene un sabor muy similar al de la ternera, pero como procede de un ave, no contiene esta molécula y eso la convierte en una gran alternativa para los que han tenido que renunciar a un buen chuletón.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) calculan que hasta 450.000 estadounidenses podrían estar afectados por alfa-gal. Cierto. No es un nicho de clientes tan extenso como el de la carne de pollo, pero también hay que tener en cuenta que apenas hay competencia entre productores.

Según los datos recogidos por AP, actualmente solo habría entre 10 y 15 grandes explotaciones de avestruces en todo Estados Unidos y algunas de ellas están intentando aumentar rápidamente sus rebaños ante el crecimiento de la demanda.

Sabe a ternera y es más cara

La peculiaridad que está disparando el interés de los consumidores es que, a diferencia del pollo o el pavo, la carne de avestruz tiene aspecto, color y sabor similares a los de la carne de vacuno, aunque ligeramente más suave y magra. Eso la convierte en una alternativa especialmente atractiva para aquellos que llevan años sin disfrutar de una hamburguesa o un filete.

No es precisamente una carne barata. Según AP, una libra de carne picada de avestruz (450 gramos) puede superar los 20 dólares (17 euros), mientras que algunos cortes más selectos llegan a venderse por más de 40 dólares (34 euros).

El alfa-gal en España

El origen del síndrome está en la picadura de una garrapata. En Estados Unidos, la especie relacionada con mayor frecuencia es la conocida como Lone Star tick, mientras que en España se ha vinculado tradicionalmente con Ixodes ricinus, muy extendida en el norte del país. La garrapata puede introducir el azúcar alfa-gal a través de su saliva y provocar que el sistema inmunitario desarrolle una respuesta frente a esta molécula, presente en la carne de la mayoría de los mamíferos.

Quienes desarrollan el síndrome pueden sufrir urticaria, picor, problemas digestivos, dificultades respiratorias, bajadas de tensión e incluso anafilaxia después de consumir carne de mamíferos. Una particularidad de esta alergia es que la reacción no suele ser inmediata: los síntomas pueden aparecer varias horas después de comer, lo que dificulta identificar la causa.

En España no existe un registro oficial de personas con el síndrome alfa-gal. Sin embargo, en otra investigación realizada en 14 hospitales españoles, se encontraron anticuerpos frente a la molécula en un 15,7% de los participantes. El porcentaje se disparó al 46,3% en la muestra del norte de España. Ojo. Estas cifras miden qué porcentaje de población presentan anticuerpos, pero no implica que todas ellas desarrollen síntomas al consumir carne.