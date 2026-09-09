El tren se hunde con Puente: 9,7 millones de viajeros menos y el peor dato de mercancías en más de una década

Hace unos días contábamos en este medio que los retrasos de los trenes habían crecido un 30% entre junio de 2025 y junio de 2026, lo que empeoró la puntualidad del transporte ferroviario: casi la mitad de los trenes de junio llegaron con más de cinco minutos de retraso y uno de cada cuatro lo hizo con 15 minutos o más. Sin embargo, las malas noticias para el ministro Óscar Puente no cesan: el segundo trimestre de este año ha supuesto un desplome en el número de viajeros, con una pérdida de casi 10 millones durante el último año.

Así lo podemos comprobar si acudimos a los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Estadística del transporte ferroviario, que recogen la información hasta el segundo trimestre de 2026. Según el INE, entre abril y junio viajaron en tren 172 millones de personas, frente a los 181,7 millones del mismo periodo de 2025. Es decir, el número de viajeros por tren cayó un 5,33%.

Como vemos, el transporte ferroviario ha perdido 9,7 millones de viajeros en apenas un año y es el peor dato en un segundo trimestre desde el año 2023, cuando hubo un total de 164,2 millones de pasajeros.

Cae el número de viajeros y de mercancías transportadas

También en el transporte de mercancías se ha observado una caída entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026: se ha pasado de 5,76 millones de toneladas transportadas a 5,63 millones en el segundo trimestre de este año. Es decir, el descenso ha sido del 2,26%. Otro hecho llamativo es que el dato del segundo trimestre de 2026 es el peor desde 2013, cuando se transportaron 5,47 millones de toneladas por tren (si se exceptúan los datos anómalos de 2020, marcados por la pandemia).

Uno de los motivos que explican esta caída son los numerosos viajes anulados en los últimos meses a causa de las incidencias que hemos ido documentando en este medio, y que han dejado aún activos en torno a 1.000 limitaciones temporales de velocidad en las vías de tren españolas. También el miedo de los pasajeros a un accidente como el de Adamuz, donde murieron 46 personas, es un motivo más que posible de que quienes normalmente viajaban en tren hayan optado por otro medio de transporte.

El peor momento de los últimos años

Estos son los resultados que está cosechando Óscar Puente en el último año, en el que parece más preocupado por defender con uñas y dientes al Gobierno (y por pasarse el día insultando a todo el mundo en X) que por solucionar los graves problemas que arrastra el transporte ferroviario en nuestro país.

Así pues, mientras el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible insiste en que España vive "el mejor momento ferroviario de su historia", los resultados no coinciden con la narrativa oficial, ya que en el segundo trimestre de 2026 se ha retrocedido tanto en el número de viajeros del transporte ferroviario como en el de mercancías transportadas por el mismo medio.