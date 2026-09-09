A pesar de la incertidumbre de los últimos meses en el Viejo Continente, el suministro de crudo parece garantizado. No obstante, que no haya desabastecimiento de petróleo no implica necesariamente que las familias y las empresas europeas no vayan a encontrarse con problemas en el mercado energético. En este sentido, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido este miércoles de que el problema actual del mercado energético europeo no está en la disponibilidad de petróleo, sino en la falta de capacidad de refino para convertir el crudo en los productos que utilizan hogares y empresas.

Concretamente, en una reciente intervención en un foro de energía, Imaz ha explicado que el precio medio del petróleo vendido en los últimos cinco años se ha situado, según sus cálculos, en 83 dólares, frente a los 88 dólares de media registrados este año. La diferencia, de unos cinco dólares, supone aproximadamente un 6%.

Al respecto, el directivo ha contrapuesto esta evolución con la de los productos derivados del petróleo que se utilizan habitualmente, como la gasolina, el propano, el queroseno o el diésel. Así, según Imaz, mientras el crudo ha experimentado ese incremento, los precios de los productos refinados en los mercados internacionales "prácticamente han duplicado su precio" durante este año.

A su juicio, esta diferencia pone el foco en la capacidad industrial disponible para transformar el petróleo en los combustibles y otros productos necesarios para la actividad económica. Por ello, ha denunciado que en Europa "se ha despreciado el refino" y ha situado en la falta de capacidad de estas instalaciones el principal problema del mercado energético. En este sentido, ha defendido que la capacidad de refino debe tratarse como una "joya", ya que contribuye a garantizar la independencia del suministro.

En este mismo foro, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha advertido de que, si continúa la actual situación geopolítica, los precios del petróleo y el gas no mejorarán durante los próximos seis o nueve meses. De este modo, ha señalado que Europa debe estar preparada ante este escenario y ha equiparado el reto europeo al que afronta China.

Por su parte, la presidenta de BP España, Olvido Moraleda, también ha señalado que al incremento del precio del crudo derivado de las tensiones geopolíticas se suma la "escasez" de productos refinados. Precisamente, la ejecutiva considera que España parte de una posición más favorable que otros países europeos gracias a las inversiones realizadas por la industria del refino durante los últimos años. Estas inversiones, ha indicado, permiten al país evitar parte de la dependencia exterior.

La presidenta de BP España ha destacado además la flexibilidad del sistema de refino español, especialmente por su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado. En este sentido, la directiva ha mencionado como ejemplo la adaptación de la industria para aumentar la producción de queroseno durante los últimos meses.