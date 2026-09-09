Golpe al ecologismo: la Gran Barrera de Coral de Australia crece pese a que pronosticaron su extinción

La Gran Barrera de Coral australiana empieza a mostrar señales claras de recuperación a pesar de las previsiones catastrofistas que llevan años realizando distintos grupos ecologistas.

Los últimos datos del Australian Institute of Marine Science (AIMS), elaborados a partir del seguimiento de sus 121 arrecifes, reflejan un aumento significativo de la cobertura de coral duro en las regiones norte y central, mientras que la zona sur se mantiene prácticamente estable y no experimenta merma alguna en su superficie. Se cae, por lo tanto, un mito más de los muchos que se han levantado en base a discursos ambientalistas de corte izquierdista y de innegables tintes catastrofistas.

La mejora más intensa se concentra en el norte de la Gran Barrera, entre Cape York y Cooktown. La cobertura media de coral duro ha pasado del 30% en 2025 al 35,1% en 2026, lo que supone un incremento relativo del 16,7% en apenas un año. Además, el nivel actual se sitúa claramente por encima del promedio histórico de la zona, estimado en el 27%. Es decir, no se trata únicamente de una recuperación interanual, sino de un nivel de cobertura que ya es muy superior de lo que sugerían los registros medios de largo plazo.

La evolución también es positiva en la región central, situada entre Cooktown y Proserpine. Allí, la cobertura de coral duro ha aumentado desde el 28,6% hasta el 31,6%, una mejora relativa del 10,2%. En este caso, AIMS señala que el movimiento todavía entra dentro del margen estadístico de error. Sin embargo, la comparación histórica vuelve a ser significativa: el 31,6% registrado en 2026 está muy por encima del promedio de largo plazo de la región central, que ronda el 20%.

La zona sur presenta una evolución diferente. La cobertura ha sufrido un descenso relativo, pero solamente del 2%. Se trata de una variación reducida y situada dentro del margen de error, por lo que el escenario puede considerarse esencialmente estable. Dicha área es la única en que la cobertura continúa por debajo de su promedio histórico, situado en el 29,3% frente a las actuales cotas del 26,4%.

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Los datos permiten además observar la distribución de la cobertura en el conjunto del sistema. Apenas tres arrecifes presentan menos de un 10% de coral duro. Otros 64 se sitúan entre el 10% y el 30%, Mientras que 42 alcanzan niveles comprendidos entre el 30% y el 50% y otros 12 presentan una cobertura de entre el 50% y el 75%. Esto no significa que hayan desaparecido los riesgos, pero queda claro que el discurso alarmista que apuntaba a su desaparición chocan con la evidencia. Además, los expertos en dicho ecosistama apuntan a ciclones tropicales o la expansión de la estrella corona de espinas, un depredador, como los principales factores de riesgo, dejando así en término secundario la cuestión más general del clima y las temperaturas que la izquierda suele plantear de forma abarcadora ante cualquier debate medioambiental.

Otro punto clave para el debate es el de la ciclicodad de estos datos. Las casi cuatro décadas de registros disponibles describen un patrón oscilante, puesto que desde los años 80 la cobertura coralina ha experimentado caídas y recuperaciones sucesivas que invitan a interpretar cualquier bajón con cautela. Los nuevos datos de 2026 muestran precisamente esa capacidad y nos ofrecen una imagen claramente positiva.

Pronósticos sombríos

Durante años, el debate sobre la Gran Barrera estuvo acompañado de pronósticos extraordinariamente sombríos. En 2009, Charlie Veron, antiguo científico jefe del Australian Institute of Marine Science y una de las mayores autoridades mundiales en corales, llegó a afirmar que "no hay salida, no hay escapatoria" y que la Gran Barrera estaría prácticamente acabada "en unos veinte años". Sostenía, además, que, una vez alcanzados determinados niveles de concentración atmosférica CO2 previstos para las décadas siguientes, los arrecifes serían el primer gran ecosistema mundial en colapsar.

Otros modelos posteriores siguieron dibujando escenarios extremos para mediados de siglo. Así, un muy difundido estudio publicado en Global Change Biology proyectó que, bajo un escenario de emisiones sin mitigar y sin mejoras adicionales de gestión, la cobertura media de coral de la Gran Barrera podía caer hasta apenas un 3% en 2050. Más recientemente, la propia UNESCO difundía una advertencia referida a los arrecifes coralinos mundiales en la que señalana que más del 90% podría desaparecer antes de 2050. La evolución real ha resultado muy distinta.

El precedente de Tuvalu

Algo parecido ha ocurrido con Tuvalu, convertido durante décadas en uno de los grandes temas de los que se habla en alusión a la posible subida del nivel del mar. El pequeño Estado insular del Pacífico ha sido presentado innumerables veces como un país condenado a desaparecer bajo las aguas. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature que reconstruyó la evolución de las 101 islas del archipiélago entre 1971 y 2014 encontró exactamente lo contrario en términos de superficie emergida. Así, pese a que el nivel del mar local había aumentado a unos 3,9 milímetros anuales, aproximadamente el doble de la media mundial durante el periodo analizado, lo cierto es que la superficie total de Tuvalu aumentó en 73,5 hectáreas, un 2,9%. Ocho de sus nueve atolones ganaron terreno y 73 de las 101 islas estudiadas crecieron en superficie emergida.

Esto tampoco significa que Tuvalu carezca de retos. Una isla puede ganar superficie y, al mismo tiempo, sufrir inundaciones, erosión en determinados puntos, salinización o dificultades crecientes de habitabilidad. Sin embargo, la evidencia disponible sí desmonta la imagen simplificada de unas islas que van siendo lentamente engullidas por el océano, de forma inexorable. Los atolones son sistemas geomorfológicos dinámicos: erosionan terreno en unas zonas, acumulan sedimentos en otras y pueden desplazarse o crecer. De hecho, los autores del estudio concluyen que sus resultados cuestionan la percepción convencional que proyecta una pérdida inevitable de territorio y abren la puerta a un sinfín de posibilidades y estrategias de adaptación para el próximo siglo.

Y esa adaptación ya no es solamente natural. Tuvalu está ganando además terreno artificial y elevándolo frente al mar. En 2025, su gobierno culminó en Funafuti una actuación que creó ocho hectáreas nuevas de suelo elevado, dentro del Tuvalu Coastal Adaptation Project. Lo hizo con una inversión modesta, de apenas 17,5 millones de dólares, que fue co-financiada por Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La nueva superficie está diseñada para permanecer protegida frente a inundaciones y al aumento proyectado del nivel del mar más allá de 2100.

El país prepara además nuevas defensas costeras, amén de proyectos de relleno, planes de recuperación de suelo y otras estrategias para trasladar algunas de sus infraestructuras a terrenos más seguros. Frente a la narrativa de una desaparición pasiva e inexorable aparece, por tanto, una realidad bastante más compleja: el mar sube, pero las propias islas cambian y sus habitantes también se adaptan.