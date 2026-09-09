¿Nos engaña Mercadona con la cantidad de suavizante en el envase?

Vuelve la polémica sobre los precios de los productos de Mercadona y la reducción de la cantidad con la que cuenta cada unidad vendida. En esta ocasión, la polémica se ha generado nuevamente después de que una tuitera haya rescatado un vídeo de una mujer que se quejaba de que los precios del suavizante se mantenían a pesar de que se había reducido la cantidad que contiene cada envase.

"Decidme que no solamente yo me he dado cuenta de semejante lo que nos han hecho con el suavizante", comenzaba el vídeo esta mujer, que confesaba estar "flipando". De este modo, explicaba que "acabo de llegar de comprar en Mercadona, he comprado el azul de siempre que compro, voy a colocarlo al lado de esta botella y digo 'uy, sí; si es más pequeña, si es más bajita, si es más chiquitita', y me pongo a mirarlo y digo 'hostia, que han cambiado el envase'".

Juan Roig

Empresario, dueño de Mercsdoma

Sus mañas pic.twitter.com/sobfOI89kE — Carmen Lázare ❤️ 🖤🤍💚 (@guntinesa) September 1, 2026

Como podemos comprobar a continuación, en este vídeo la mujer también comentaba que, viendo la diferencia, se puso a comprobar si habría otros cambios con respecto a otros momentos. "Me pongo a mirar si tendrá menos lavados, será menos concentrado… pues nada", señalaba, destacando que, pese a todo, "cuesta lo mismo".

Concretamente, según detallaba en su vídeo, el precio del envase alcanzaba los 1,8 euros por unidad. "Tiene 80 lavados, aquí también, 80 lavados, 80 lavados para que lo podáis ver", destacaba, añadiendo que "trae 1,6 litros, el pequeño, el nuevo, y 2 litros el de antes", subrayando nuevamente que "cuesta lo mismo". "¿Nos están viendo la cara de tontos o algo? ¿Hasta dónde vamos a llegar?", se preguntaba finalmente.

Sin embargo, la compañía ya ha explicado en distintas ocasiones a qué se deben estas diferencias en la cantidad vendida. Al respecto, la cadena de supermercados valenciana afirmaba que "ahora la botella es más pequeña con el mismo número de lavados porque hemos concentrado la fórmula". De esta forma, la empresa detallaba además que "donde antes utilizabas 25ml, ahora tienes que utilizar 20ml". Por ello, concluía, "con menos cantidad tu ropa quedará igual de suave y perfumada que antes".

Hola Jelen 👋. Informarte que ahora la botella es más pequeña con el mismo número de lavados porque hemos concentrado la fórmula. Donde antes utilizabas 25ml, 👉 ahora tienes que utilizar 20ml. Con menos cantidad tu ropa quedará igual de suave y perfumada que antes ✅🌸. — Mercadona (@Mercadona) July 4, 2026

Con todo, muchos usuarios en redes sociales han querido defender a la compañía de Juan Roig y explicar que este fenómeno no es nuevo y, en realidad, responde a los problemas existentes en la actual coyuntura económica. Del mismo modo, otras personas señalaban que ella, como consumidora, siempre tiene la opción de elegir otros supermercados en los que comprar.

"Son 80 lavados tanto en una botella como otra, no hace falta estudiar mucho", defendía uno de estos usuarios. Otros, por su parte, indicaban que "se llama 'reduflación' y no solo lo hace Mercadona", subrayando además que "así estamos desde el 2019". Asimismo, otras personas aseveraban que la reduflación no es más que "otro impuesto oculto derivado del incremento de la masa monetaria en base a imprimir dinero del aire".

Así las cosas, otros usuarios también insistían en las explicaciones que ya había dado la compañía: con una fórmula más concentrada, el mismo número de lavados se garantizan con menor cantidad. "Si pone que hay 80 lavados en los dos es porque en el nuevo está más concentrado el líquido, así ocupa menos el envase, así él ahorra", señalaba una persona, añadiendo que "si lees la etiqueta seguramente tendrás que poner menos cantidad (porque está más concentrada) y hará la misma función que el antiguo".

Del mismo modo, otras personas animaban a esta mujer a comprar en otros establecimientos. "Ve a otro lado si crees que te engañan", indicaban, añadiendo que "si te fijas el tapón también es más pequeño, te dan para 80 lavados iguales" y denuncian que "mira lo que te cuesta la luz y pon foco en lo importante". Al respecto, otras personas señalaban que "menos mal que tienes Ahorramás, Eroski, Lidl, Carrefour, Dia, Aldi, Alcampo, Consum".

En este sentido, otros usuarios decidieron defender directamente la calidad y los beneficios que aporta a la sociedad la cadena valenciana. "Mercadona es el mejor supermercado calidad-precio", argumentando que "Lidl, Aldi, Carrefour son mucho peores en calidad". De esta forma, esta persona añadía que "lo que pasa es que siempre hay que atacar a Mercadona porque los rojos lo tienen grabado en su guion mental de retrasados".

¿Qué es la reduflación?

En cualquier caso, más allá de las propias explicaciones de la compañía, y al margen de que en este caso concreto el factor fundamental que explique la reducción de la cantidad de producto contenida en el envase sea una mejora en la fórmula, lo cierto es que muchas compañías sí han recurrido a la reduflación para hacer frente a un contexto inflacionista.

Este concepto hace referencia a la estrategia por parte de las compañías de ofrecer una menor cantidad de producto al mismo precio al que previamente ofrecían una mayor cantidad. Así, en términos relativos se incrementa el precio del producto pero en términos nominales el comprador sigue pagando lo mismo.

Naturalmente, un encarecimiento de estas características afecta al bolsillo de los compradores. Sin embargo, es necesario preguntarse por el origen de los procesos inflacionarios: y ahí encontramos el incremento de la masa monetaria y la expansión del crédito por parte de las autoridades monetarias.

El problema es que, en un escenario como este, no sólo los compradores hacen frente a un mayor precio de los productos, porque las empresas también ven cómo se incrementan sus costes. De este modo, con la reduflación, en lugar de trasladar directamente el incremento de costes al precio final del producto, las empresas tratan de minimizar este impacto.