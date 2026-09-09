Oleada de cancelaciones: el turismo español castiga a Marruecos tras la invasión de Ceuta

El turismo español está castigando duramente a Marruecos tras la invasión de Ceuta. En este sentido, según un análisis publicado por la plataforma Hosteltur, se analiza la evolución de las reservas realizadas y se confirma que se está registrando un fuerte incremento de las cancelaciones para septiembre.

Concretamente, el análisis distribuye las reservas y cancelaciones realizadas durante los últimos siete días según el mes de llegada a los hoteles marroquíes, con datos que abarcan desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2027. Así, sin contar el mercado emisor español, septiembre concentra el 44% de las reservas y el 51% de las cancelaciones registradas en ese periodo.

Se trata, por tanto, del mes con mayor peso dentro de la actividad reciente de la plataforma. Del mismo modo, la diferencia aumenta al aislar las operaciones procedentes de España. En este caso, septiembre concentra el 60% de las reservas efectuadas durante los últimos siete días, mientras que reúne el 84% de las cancelaciones.

Los datos muestran así un comportamiento diferente entre el mercado español y el resto de mercados emisores analizados. En concreto, las cancelaciones correspondientes a llegadas en septiembre alcanzan el 84,13% entre los clientes procedentes de España, frente al 51,58% registrado en el resto de mercados.

Hosteltur

La diferencia se produce en un contexto en el que septiembre concentra también una parte elevada de las reservas españolas realizadas recientemente. De este modo, el resultado apunta a un aumento de las anulaciones de última hora en las reservas hoteleras realizadas desde España con destino a Marruecos.

Lo cierto es que, según el análisis de Hosteltur, esta evolución afecta a la demanda hotelera en Marruecos, incluidos destinos turísticos como Marrakech, Agadir, Meknes y Tánger. Al respecto, el análisis permite observar la evolución de las reservas y cancelaciones según el mercado emisor y el mes previsto para la llegada. En el caso español, la concentración de las anulaciones en septiembre contrasta con la distribución observada en los demás mercados.