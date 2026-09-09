Podemos insiste en expropiar viviendas tras el lanzamiento de la inmobiliaria de Sánchez

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este martes que le parece una "tomadura de pelo" la nueva página web de la empresa pública Casa 47 que ha anunciado el Gobierno, en la que se han publicado 800 anuncios de viviendas "a precios asequibles", y ha insistido en la expropiación a "fondos buitre y grandes propietarios".

La propia Belarra ha publicado un vídeo con su intervención en su cuenta de X:

Después del teléfono de la esperanza el Gobierno ha decidido atajar el problema de la vivienda... ¡con una WEB! O dejan de tomarse a broma la grave crisis de la vivienda o será su tumba. pic.twitter.com/AG2zERVDKJ — Ione Belarra (@ionebelarra) September 8, 2026

"Ayer el Gobierno comenzaba la semana anunciando una nueva medida de vivienda, un nuevo titular que ya sabemos que no va a tener ningún impacto real sobre la brutal crisis de vivienda que tiene nuestro país. Después de intentar una reforma de la ley del suelo que fomenta la especulación hasta en dos ocasiones, después de no tomar ni una sola medida útil para bajar el precio de la vivienda en toda la legislatura, después de anunciar el año pasado un teléfono de la esperanza para aquellos que no pueden acceder una vivienda, el Gobierno comienza este curso lanzando una web", comenzaba diciendo la secretaria general de Podemos.

"Creo que es evidente que el Gobierno o está totalmente desconectado de la realidad o le están asesorando los mejores amigos del señor Feijóo y del señor Abascal, porque si no es absolutamente incomprensible que se hayan atrevido a presentar con nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, no con la ministra de vivienda sino con el propio presidente, una página web que apenas tiene 800 viviendas, ninguna de ellas en las grandes ciudades de nuestro país", continuaba expresando Ione Belarra.

"Lo que va a enterrar a este Gobierno es la crisis de vivienda"

"Creo que es una tomadura de pelo, ya lo he dicho en muchas ocasiones, hay muchos temas por los cuales podría ser el fin de este Gobierno, pero a mí me parece que lo de que de verdad va a enterrar este Gobierno es no hacer nada contra la brutal crisis de vivienda que está sufriendo nuestro país. Para poner este dato en contexto, 800 viviendas, quiero destacar que, por ejemplo, los fondos buitre en España, los bancos, Socimis, acumulan 350.000 viviendas", seguía explicando.

"Si a esas 350.000 viviendas le añadimos las que tienen los grandes propietarios, quien tiene más de 10 viviendas, que ya está bien, estamos hablando de 626.000 viviendas en España, que perfectamente el Gobierno, avalado por el Tribunal Constitucional, podría haber decidido expropiar su uso para construir un verdadero parque público de vivienda en alquiler. Pero el Gobierno y el Partido Socialista ya han demostrado una y otra vez que cuando hay que elegir entre los inquilinos y las inquilinas y los rentistas, siempre se pone del lado de los rentistas. Entre los bancos y quien paga una hipoteca, una y otra vez se pone del lado de los bancos", señalaba la diputada de Podemos.

Al margen de la reiteración por parte de Podemos de expropiar viviendas como si esta fuera la solución al problema (siendo esta una medida que lo agravaría), lo que sí tiene sentido es su crítica a la web de Casa 47. Como ya hemos explicado en este medio, esta plataforma cuenta con tan sólo 800 viviendas disponibles, a las que se prevé incorporar otras 1.500 próximamente, una cantidad ridícula en comparación con el déficit de oferta de más de 700.000 viviendas que existe en nuestro país.