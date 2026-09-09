¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a los nuevos pisos de alquiler del Gobierno?

Ante la grave situación que vive el mercado inmobiliario en España, en lugar de promover la actividad del sector privado y reducir las cargas tributarias y normativas que soporta la construcción, en el Gobierno siguen empeñados en aumentar el control gubernamental sobre el sector y poner parches puramente estéticos. Este es el caso de la entidad Casa 47, que no es más que el resultado de la transformación de Sepes, la entidad estatal de vivienda en España encargada de gestionar suelo público y transformarlo en vivienda asequible.

Con todo, el Gobierno ha anunciado que esta entidad pondrá en marcha un programa de contratos de alquiler "asequibles y estables". De este modo, el precio de cada vivienda tendrá en cuenta tanto sus características como la situación económica del municipio y del territorio en el que se encuentre. Además, el Ejecutivo también ha adelantado que los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de ampliarse hasta los 75 años, con el objetivo de ofrecer una alternativa residencial estable dentro del parque público estatal.

En este sentido, Sánchez ha presentado este lunes un portal de información del parque público estatal de vivienda que tiene a su disposición Casa 47, que tiene abiertas actualmente convocatorias en Cataluña, Castellón, Asturias, Valencia, Alicante, Navarra y Galicia. El Gobierno ha explicado, además, que la plataforma cuenta inicialmente con 800 viviendas disponibles y prevé incorporar otras 1.500 próximamente repartidas por toda España.

Al respecto, el Gobierno detalla que el denominado alquiler asequible consiste en "ofrecer viviendas de calidad a un precio accesible, para que más personas puedan vivir mejor sin destinar una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, y que de esta forma puedan desarrollar sus proyectos de vida". En este sentido, desde el Ejecutivo inciden en que se debe diferenciar este tipo de alquiler del alquiler social "destinado a los colectivos más desfavorecidos".

Concretamente, desde la entidad inciden en que "el alquiler social actúa como red de protección frente a situaciones de vulnerabilidad, mientras que el alquiler asequible amplía el acceso a la vivienda a un tramo más amplio de la ciudadanía". Así las cosas, explican que el alquiler asequible está "dirigido a personas o unidades de convivencia con ingresos medios que, ante la problemática actual de acceso a la vivienda, no pueden acceder al mercado libre", siendo la renta inferior a la de mercado "y el acceso se realiza mediante convocatoria pública y sorteo".

Ahora bien, ¿cuáles son los criterios empleados para adjudicar los alquileres? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de estas facilidades? Según explica la propia entidad, si bien es cierto que en cada convocatoria pueda concretarse algunos requisitos adicionales, normalmente la entidad revisará la composición de la unidad de convivencia —quiénes van a vivir de forma habitual en la vivienda—, los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia, la nacionalidad española o residencia legal en España, el hecho de no tener vivienda en propiedad y, finalmente, estar al corriente de tus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

De este modo, el Ejecutivo incide en que "la unidad de convivencia es la persona o el grupo de personas que va a vivir en la vivienda de forma habitual y permanente". En este sentido, aclaran que "puede ser una persona sola, una pareja, una familia u otras personas que vayan a compartir la vivienda, siempre según lo previsto en la convocatoria".

No obstante, lo más importante es que, como explica el Ministerio de Vivienda en su web, "para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora, al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)". Así, el baremo se sitúa entre 16.800 euros y 63.000 euros netos anuales. Además, el Ejecutivo explica que "a las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre".

Por otra parte, cabe destacar que los inmuebles serán sorteados. Al respecto, el Gobierno explica que "las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes". De este modo, "a cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas".

Así las cosas, el Gobierno detalla también que "una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla". De esta forma, "si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves".