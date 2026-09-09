Santander impulsa el regreso de la Fórmula 1 a Madrid con un impacto de 467 millones de euros

Los motores ya rugen en el flamante trazado de Madring y los pilotos recorren el impresionante peralte de la curva 'La Monumental', la más espectacular de todo el Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de España vuelve esta semana a casa, a Madrid, y lo hace de la mano de Banco Santander, entidad que lleva vinculada al gran espectáculo de las cuatro ruedas desde hace más de dos décadas.

La relación de la entidad con la Fórmula 1 comenzó en 2007, cuando Banco Santander patrocinó a McLaren, equipo en el que competían Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Tres años después, el banco dio el salto a la Scuderia Ferrari, una de las marcas más reconocibles del automovilismo mundial.

El Ferrari F10 se presentó en la Ciudad Financiera de Banco Santander, consolidando una asociación visual entre el rojo de la escudería y el de la entidad que se mantendría durante años. Según datos del propio banco, el retorno obtenido durante aquella primera temporada con la escudería italiana rondó los 250 millones de euros, cerca de cinco euros por cada euro invertido. En Reino Unido, además, la campaña protagonizada por Lewis Hamilton elevó la notoriedad de marca de la compañía del 20 % al 82 %. El acuerdo con Ferrari se prolongó hasta 2017.

A lo largo de estas dos décadas de relación, Banco Santander también ha acompañado a grandes pilotos como Carlos Sainz y ha desarrollado numerosas acciones dentro y fuera de los circuitos. Una experiencia que culminó en 2025, cuando la entidad se convirtió en patrocinador y banco oficial de la Fórmula 1.

Gracias a este acuerdo, Banco Santander ha reforzado su presencia en los principales grandes premios del calendario, especialmente en mercados estratégicos para el grupo, como Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido y España.

Como Official Retail Banking Partner de la Fórmula 1, Banco Santander ha desarrollado un modelo de patrocinio que va mucho más allá de incluir un logotipo en un monoplaza. La alianza conecta el campeonato, los equipos, Openbank, los contenidos, la educación y las experiencias dirigidas a los aficionados.

En este contexto, no es de extrañar que Banco Santander sea Founding Partner del Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España. Sin embargo, la alianza va mucho más allá de esta denominación. Madring no será únicamente un fin de semana de carreras, sino una apuesta de futuro para Madrid, para la Fórmula 1 en España y para una nueva manera de conectar las marcas con el deporte, la cultura, el entretenimiento y las nuevas audiencias.

Así, Banco Santander patrocinará el Gran Premio de España en Madrid, y además transformará Madring en una experiencia cultural, urbana y emocionante de primer nivel en una ciudad de absoluta relevancia deportiva.

En este sentido, hay que recordar que la Fórmula 1 es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo, con una audiencia anual acumulada de más de 1.350 millones de espectadores, según la agencia de medición de audiencias Nielsen. Además, el 60 % de esta audiencia se encuentra en los mercados principales de Banco Santander, con un alcance creciente en Estados Unidos y en el público joven en todo el mundo.

España, territorio F1

Por otra parte, la llegada del circuito Madring al campeonato hasta, como mínimo, el año 2035, coloca a España en un lugar de absoluto privilegio en el calendario del Mundial de Fórmula 1. De hecho, en esta temporada 2026, nuestro país albergará dos carreras en el calendario de la F1 después de que Montmeló, también con el patrocinio de Banco Santander, volviera a ser sede del Gran Premio de Barcelona-Catalunya el pasado mes de junio.

El acuerdo que han firmado los rectores del trazado catalán con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, contempla que habrá carreras del Mundial en Montmeló en 2028, 2030 y 2032, por lo que, al menos en esos años, España gozará del máximo protagonismo de la competición.

De Madrid al cielo, más que nunca

Con motivo del Gran Premio de España, Banco Santander, Founding Partner del Gran Premio, sorprendió a la ciudad con un show de drones que convirtió el cielo madrileño en una gran pantalla de luz para celebrar la llegada de la competición.

La noche del viernes 4 de septiembre, cientos de drones despegaron desde el entorno del Puente del Rey para formar algunas de las imágenes más reconocibles de este fin de semana de carrera: un monoplaza de Fórmula 1, el trazado del circuito MADRING y diferentes composiciones con la llama del Santander, entre otros iconos vinculados a la Fórmula 1 y a la ciudad de Madrid.

A través de movimientos y cambios de color sincronizados, las distintas figuras fueron sucediéndose sobre el cielo de la capital ante cientos de espectadores, en una acción que unió tecnología, deporte y algunos de los símbolos más reconocibles de Madrid. Con esta iniciativa, Banco Santander quiso dar la bienvenida a la Fórmula 1 y acercar la celebración del Gran Premio a la ciudad antes de que los monoplazas salgan a pista.

Generación de casi 9.000 empleos directos

En cuanto al impacto económico de la vuelta de la F1 a Madrid 45 años después de la última carrera en el histórico circuito del Jarama, las cifras no pueden ser más significativas. Según el último estudio elaborado por la consultora PwC, el Gran Premio de España de Fórmula 1 tendrá un impacto económico de 467 millones de euros y generará 8.850 empleos, una cifra equivalente a un 5,7 % del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.

"La extraordinaria capacidad del Gran Premio para generar riqueza viene a confirmar el compromiso de nuestra organización como uno de los principales motores económicos de la Región, sin olvidar la aportación a la marca Madrid y de país de un evento que desde su lanzamiento ha alcanzado 73.000 millones de impactos en todo el mundo", afirmó José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, en cuyos terrenos se ha construido Madring.

El impacto económico para la capital de España será extraordinario teniendo en cuenta que más de un tercio de los aficionados que seguirán en directo el fin de semana de carreras y acudirán a Madrid serán extranjeros y otra gran parte del total serán españoles residentes en otras ciudades. El volumen de seguidores atraídos por el Gran Premio se hará notar muy especialmente en sectores como la hostelería, con un impacto previsto de 59 millones de euros; el transporte, con 22 millones, o el comercio, con 18 millones de euros.

Además, las propias características del Gran Premio provocarán que otros segmentos productivos como la industria manufacturera (72 millones de euros), la construcción (50 millones de euros), las actividades profesionales (33 millones de euros) y la información y las comunicaciones (19 millones de euros) sean los grandes beneficiados del esperado regreso de la Fórmula 1 a Madrid, una vuelta a casa en la que Banco Santander refuerza su vínculo con un deporte y un espectáculo al que lleva apoyando los últimos veinte años.