Von der Leyen se mira en el espejo de Sánchez para intervenir el mercado de la vivienda en Europa

La Comisión Europea vuelve a la carga con su agenda intervencionista, esta vez, sobre el mercado inmobiliario. Nueve meses después de presentar sus planes para la vivienda, el Ejecutivo comunitario ultima su nueva Ley de Vivienda Asequible, un mecanismo regulatorio diseñado para dar cobertura legal a la injerencia de los ayuntamientos en la propiedad privada y la oferta turística. Además lo hace con medidas similares a las que ya se han aprobado en España y se han demostrado absolutamente nefastas para conseguir mejores precios en el mercado de la vivienda.

El nuevo reglamento europeo dotará a los consistorios de las herramientas jurídicas necesarias para blindar la intervención del mercado de alquiler de corta duración frente a las demandas judiciales. De este modo, Bruselas busca allanar el camino a las administraciones locales para limitar e intervenir la actividad de plataformas como Airbnb o Booking, señalando al sector turístico como el responsable del encarecimiento y la falta de oferta del alquiler habitual.

Resulta llamativo que sigan teniendo al alquiler turístico o de temporada como la causa de los problemas para el alquiler de vivienda, cuando los distintos estudios que se han hecho están demostrando que no tiene nada que ver.

Actualmente, los intentos municipales por restringir este tipo de arrendamientos suelen chocar con los tribunales al atentar contra la libertad de empresa y los derechos de propiedad. Con el paraguas normativo que prepara la Unión Europea —que al ser un reglamento será de aplicación directa sin necesidad de trasposición nacional—, Bruselas pretende dotar a los ayuntamientos de una coraza jurídica para esquivar estos reveses judiciales y acelerar la estigmatización del sector.

Intervencionismo a la carta bajo el pretexto del "estrés"

La piedra angular de esta ofensiva regulatoria es la creación del concepto de "zonas de estrés", a imagen y semejanza de las "zonas tensionadas" de Sánchez. Una etiqueta que justificará el control de precios e intervenciones en el mercado inmobiliario en cualquier punto del continente. Aunque la Comisión Europea no designará directamente qué ciudades sufrirán esta catalogación, establecerá los criterios para que los propios consistorios puedan declararlas a su discreción.

Lejos de basarse en un cálculo objetivo o riguroso, la determinación de estas zonas se medirá en función de un impreciso marco de "principios comunes", centrado en la renta necesaria para el acceso al inmueble y la escasez de oferta residencial de largo plazo. Bajo este pretexto, la UE abrirá la puerta a medidas restrictivas como la limitación del porcentaje de viviendas turísticas, la prohibición de operar a grandes plataformas o la suspensión total de licencias, dejando la decisión final en manos del arbitrio político local.