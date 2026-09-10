Argentina aprovecha el caos mundial del cereal y bate récords de exportación de maíz

El mercado mundial de cereales atraviesa un momento complicado y convulso. Muchos países, entre ellos España, Ucrania o incluso la India, afrontan cosechas mermadas o suministros comprometidos; sin embargo, hay una excepción: Argentina. El país de Javier Milei está batiendo récords de exportación de maíz gracias a una cosecha excepcional.

Argentina prevé exportar 10 millones de toneladas de maíz entre agosto y septiembre, más de tres veces el volumen habitual en esos dos meses. La cosecha 2025/26 alcanzará los 71,7 millones de toneladas, casi un 20% más que el anterior récord, según los datos del Gobierno argentino. El cereal argentino, además, está resultando especialmente competitivo en precio y volumen.

Y la demanda exterior está respondiendo. Los países del norte de África, que tradicionalmente compraban una parte importante de su cereal a Ucrania, están aumentando sus adquisiciones en Argentina. Entre enero y julio, las exportaciones argentinas de maíz a esta región crecieron un 45%, hasta 6,5 millones de toneladas. Marruecos ha elevado sus compras un 133%, mientras que Egipto lo ha hecho un 48%.

Sin los puertos ucranianos

El cambio tiene mucho que ver con la situación de Ucrania. Los ataques rusos han golpeado las infraestructuras de exportación de Odesa y han dejado prácticamente bloqueados los puertos del mar Negro por los que antes salía alrededor del 90% de las exportaciones de grano del país. Ucrania está desviando parte de la mercancía hacia los puertos del Danubio, pero la sequía ha reducido también la capacidad de esta vía. Sus envíos cayeron un 52% el pasado mes.

Esto también afecta a España. Los cereales que necesitamos para elaborar los piensos que consume nuestra extensa cabaña ganadera proceden principalmente de Ucrania, con Francia y EEUU a mucha distancia. A esto se suma que acabamos de cerrar una campaña con una cosecha peor que en 2025: las estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias sitúan la producción en 18,6 millones de toneladas, un 30% menos. Además, el rendimiento ha caído alrededor de un 24% por el calor y la falta de lluvias, que han provocado que la cosecha se adelantase sin que el grano hubiera crecido lo suficiente.

A la mayoría de países europeos les ha sucedido lo mismo. Y la incertidumbre también se ha trasladado a Asia. En India, el monzón está siendo irregular y las lluvias de septiembre se esperan por debajo de lo normal, lo que podría amenazar los cultivos de arroz y maíz.

Ventaja para Argentina

El caso de Brasil también juega a favor de Argentina. El segundo mayor exportador mundial de maíz ha reducido sus envíos internacionales en los últimos años porque una parte creciente de su producción se destina al mercado interno, especialmente a la industria del etanol. El consumo brasileño de maíz aumentó un 7,1% en la campaña 2025/26, hasta 98 millones de toneladas.

El escenario internacional resulta preocupante; todo augura una nueva subida de precios en la que el fenómeno meteorológico de El Niño también tendrá mucho que ver. Sin embargo, Argentina juega con ventaja: tiene una cosecha récord, capacidad exportadora y una oferta competitiva justo cuando compradores tradicionales de Ucrania y otros proveedores necesitan alternativas. Sin duda, es una gran oportunidad para el país sudamericano para consolidar su posición en el mercado mundial de maíz.