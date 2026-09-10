¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Extremadura?

Con la vuelta al cole, las familias afrontan cada septiembre un importante desembolso en libros, material escolar, actividades y cuidado de los hijos. Parte de estos gastos puede tener además un reflejo en la declaración de la Renta, aunque las deducciones dependen de la comunidad autónoma y de las circunstancias de cada contribuyente.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recoge las distintas deducciones autonómicas vinculadas a los gastos escolares y al cuidado de los hijos. Las cantidades y los requisitos no son iguales en todo el territorio, por lo que conviene revisar qué beneficios fiscales contempla cada comunidad.

Hasta 30 euros por hijo en Extremadura

En Extremadura, las familias pueden aplicar una deducción por la compra de material escolar de 30 euros por cada hijo o descendiente a cargo en edad escolar obligatoria, según el documento de AEDAF correspondiente a 2026.

La deducción está dirigida a los gastos de material escolar de los hijos o descendientes por los que se tenga derecho al mínimo por descendientes. La edad y el resto de condiciones establecidas por la normativa autonómica determinan quién puede beneficiarse de esta deducción.

Además, Extremadura contempla otra deducción relacionada con el cuidado de hijos de hasta 14 años inclusive. En este caso, los contribuyentes pueden desgravar el 10% de las cantidades satisfechas, con un límite máximo de 400 euros por unidad familiar.

Esta última deducción incluye los gastos derivados del cuidado de los hijos en distintos tipos de establecimientos y servicios, entre ellos empleadas del hogar, guarderías, ludotecas, campamentos urbanos y centros deportivos, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Entre los requisitos figuran que ambos padres desarrollen una actividad por cuenta propia o ajena y estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. En el caso de las empleadas del hogar, también deben estar dadas de alta en la Seguridad Social, mientras que para los gastos de guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares es necesario disponer de la correspondiente factura.

AEDAF señala además límites de renta para poder aplicar esta deducción. En el caso del cuidado de hijos, la base imponible total a efectos del IRPF no debe superar los 28.000 euros en tributación individual ni los 45.000 euros en tributación conjunta.

De este modo, la factura de la vuelta al cole no sólo puede reducirse mediante las ayudas o becas disponibles, sino que determinados gastos también pueden tener un impacto posterior en el IRPF de las familias extremeñas.