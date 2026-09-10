¿Cuánto paga cada comunidad autónoma al dueño por tener un mastín?

Tener un mastín no es precisamente barato. Su alimentación, los cuidados veterinarios y el mantenimiento del animal pueden suponer un gasto considerable para su propietario. Sin embargo, en algunas partes de España la Administración está dispuesta a pagar por tener uno. No se trata, eso sí, de una ayuda para quien quiera tener un perro como mascota, sino para los ganaderos que utilizan estos animales para proteger sus rebaños frente al lobo y otros depredadores.

Las subvenciones cambian mucho de una región a otra y no todas pagan por el simple hecho de tener un mastín: algunas financian su adquisición, otras su mantenimiento y algunas contemplan ambas cosas. Estas son las principales ayudas.

Cantabria concede hasta 400 euros por cada mastín utilizado para proteger el ganado, con un máximo de tres perros por explotación. De este modo, un ganadero puede recibir hasta 1.200 euros por explotación.

En Castilla y León, la Diputación de Palencia ofrece subvenciones de hasta 1.050 euros por explotación ganadera para el mantenimiento de perros mastines destinados a prevenir ataques de fauna salvaje, dirigidas a ganaderos de ovino, caprino, vacuno o equino.

En Galicia, las ayudas destinadas a prevenir los daños provocados por el lobo pueden incluir a los perros guardianes con hasta 300 euros por perro para su adquisición y hasta 200 euros por perro para mantenimiento. La convocatoria gallega de 2026 incluye expresamente mastín español, mastín del Pirineo y can de palleiro.

Madrid: hasta 4.500 euros por explotación

La Comunidad de Madrid también subvenciona la utilización de mastines como medida de prevención frente a los ataques del lobo y otros grandes carnívoros. La ayuda contempla tanto la compra como el mantenimiento de los perros y puede alcanzar los 4.500 euros por explotación. También incluye vallados, pastores eléctricos y GPS.

Aragón centra sus ayudas principalmente en la adquisición de estos animales. La subvención puede llegar a 600 euros para un mastín del Pirineo y a 300 euros para otras razas. Además, contempla hasta 200 euros para el seguro de responsabilidad civil.

Castilla-La Mancha paga 350 euros por mastín y un máximo general de 1.750 euros por beneficiario. Es una ayuda específicamente destinada a tenencia y mantenimiento, según la convocatoria de subvenciones de 2025.

Asturias: la que más pagará

Y ahora llega la propuesta más generosa. El Gobierno de Asturias prepara una nueva subvención de hasta 720 euros al año por cada perro, una cantidad superior a las ayudas por ejemplar que ofrecen las otras comunidades.

La medida, que todavía se encuentra en fase de información pública y forma parte del Pacto por el Medio Rural del Principado, establece además un máximo de 15 perros por explotación. Si un ganadero cuenta con ese número de animales subvencionables, podría llegar a recibir 10.800 euros al año.

La ayuda podrá destinarse a gastos de alimentación, veterinario y bienestar de los animales. Eso sí, tampoco en Asturias sirve cualquier perro: la futura convocatoria estará dirigida a mastines españoles inscritos en el Libro de Orígenes Español (LOE) y a ejemplares del grupo étnico pastor del osu, reconocido por la Real Sociedad Canina de España.

Además, podrán beneficiarse tanto los ganaderos que compren los perros como quienes tengan ejemplares nacidos y criados en la propia explotación.