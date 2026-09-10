El abejaruco pone en jaque a los apicultores y los animalistas proponen mover las colmenas

El abejaruco europeo es un ave multicolor que captura insectos al vuelo para alimentarse de ellos. Las abejas, como su nombre indica, están entre sus presas favoritas, lo que está provocando enormes pérdidas económicas entre los apicultores que llevan todo el verano sufriendo su apetito. La cuestión es que el pájaro está protegido y es intocable, así que, una vez más, el conflicto está servido: el campo y el movimiento ecologista vuelven a chocar.

En Castilla y León, la organización agraria COAG asegura que miles de colmenas están muriendo estos días en la Comunidad por culpa de la voracidad del abejaruco y reclama una compensación económica para los apicultores de 20 euros por colmena, además de controles de población:

"Cada vez que muere una colmena, y estos días en Castilla y León están muriendo a miles, el apicultor pierde 120 euros. Una explotación de 3.000 colmenas puede perder 120.000 euros, casi la totalidad de la producción de miel en verano", lamentan desde la organización agraria.

El abejaruco no está catalogado como especie amenazada y su estado de conservación es de "preocupación menor". Sin embargo, sí está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), así que reducir las poblaciones mediante la esterilización o la caza no es una opción.

SEO/BirdLife reconoce que el abejaruco supone un problema para los apicultores; sin embargo, la organización sostiene que la depredación es limitada y que no pone en peligro la viabilidad de los colmenares. La solución que plantean es que los apicultores muevan las colmenas lejos de las colonias de cría y eviten las zonas de paso migratorio. También propone esconder las colmenas bajo árboles y eliminar los posaderos desde los que las aves puedan localizar y capturar a las abejas.

Un pájaro que hace honor a su nombre

El abejaruco europeo (Merops apiaster) es una de las aves más llamativas de la fauna española. Tiene el cuerpo verde, la garganta amarilla, tonos rojizos y azules y un característico antifaz negro. Es un ave migratoria que llega a España durante la primavera y pasa aquí la época de reproducción antes de regresar a África en otoño.

Su dieta está formada por insectos que captura directamente en vuelo. Las abejas son una de sus principales presas, aunque también come avispas, moscardones y libélulas. Por eso no resulta extraño que los colmenares se conviertan en un lugar especialmente atractivo para estas aves.

El Ministerio para la Transición Ecológica propone a los apicultores instalar mallas de protección y sombreo y la instalación de bebederos para las abejas, que reducen sus desplazamientos fuera del entorno inmediato de las colmenas y, por tanto, sus encuentros con los abejarucos.

Para los apicultores, sin embargo, el problema es que buena parte del coste de esa adaptación termina recayendo sobre ellos. Está claro que ya están hartos de que el abejaruco ponga el apetito mientras ellos ponen el restaurante y pagan la factura.