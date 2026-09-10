El BCE vuelve a subir los tipos de interés ante el desboque de la inflación

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves elevar los tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, en la segunda subida de este año, ante el repunte de la inflación de la eurozona y las presiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Así, la tasa de depósito se sitúa en el 2,5%, mientras que el tipo de las operaciones principales de refinanciación alcanza el 2,65% y la facilidad marginal de crédito se coloca en el 2,90%.

El BCE justifica este nuevo endurecimiento de la política monetaria por las perspectivas de inflación. "El conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado", señala la institución.

En este sentido, cabe recordar que se trata de la segunda subida de los tipos de referencia en 2026, después del incremento aprobado en junio. De este modo, la decisión supuso entonces la primera subida de tipos ejecutada por el BCE desde septiembre de 2023.

En cualquier caso, este nuevo movimiento del BCE ya había sido anticipado por los mercados, que habían anticipado un incremento de 25 puntos básicos. Ahora, con esta nueva decisión el BCE eleva el coste oficial del dinero en un momento en el que la evolución de los precios vuelve a situarse entre sus principales preocupaciones.

La inflación repunta en Europa

Lo cierto es que en los últimos meses hemos visto cómo la amenaza inflacionista se hacía cada vez más evidente. En este contexto, la inflación de la zona euro alcanzó el 3,3% en agosto, frente al 2,9% registrado en julio. No obstante, es cierto que la evolución de la inflación subyacente se moderó una décima en comparación con el mes anterior, hasta el 2,1%.

En el caso de España, según informó el INE la inflación anual estimada en agosto fue del 4,3%. En consecuencia, en comparación con el mes anterior, la tasa anual de inflación aumentó en siete décimas, ya que en el mes de julio se situó en el 3,6%.

A esta evolución se suma el impacto de la situación en Oriente Próximo. El conflicto continúa generando incertidumbre sobre los precios y, en particular, sobre la energía. De hecho, el precio del petróleo Brent ha superado los 100 dólares por barril, según la información difundida con motivo de la decisión del BCE. Del mismo modo, la institución ha elevado además sus previsiones de inflación para 2027 y 2028, mientras que ha mantenido sus pronósticos correspondientes a 2026.

Con todo, el BCE avisa de que permanecerá pendiente de las perspectivas de inflación y de los riesgos relacionados con los precios. Asimismo, seguirá analizando la evolución de la inflación subyacente y la eficacia con la que sus decisiones de política monetaria se transmiten a la economía.

Precisamente, dada la actual incertidumbre, la institución no se ha comprometido de antemano con una senda concreta de tipos de interés. Por tanto, las próximas decisiones dependerán de la evolución de los datos y de las condiciones económicas y financieras. Por tanto, el BCE mantiene abierta la posibilidad de adaptar su política monetaria en función de la evolución de la inflación y de los riesgos asociados al conflicto en Oriente Próximo.