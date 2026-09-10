La burocracia de Sánchez ahoga al buceo: cierran 20 centros de Baleares y la actividad cae con fuerza

La última vuelta de tuerca regulatoria del Gobierno central está teniendo consecuencias muy concretas sobre uno de los negocios turísticos más característicos de Baleares. La Asociación de Centros de Buceo de las Islas Balearesz (ACBIB) asegura que al menos 20 centros de buceo han cerrado durante el último año y apunta directamente a las nuevas obligaciones introducidas por el Real Decreto 1188/2025, aprobado a finales de diciembre.

El cambio más polémico afecta a los llamados bautismos de buceo, es decir, las primeras inmersiones que realizan turistas sin experiencia ni titulación. Desde el 31 de diciembre de 2025, la legislación estatal obliga a que "cada participante" vaya acompañado individualmente por un instructor, que además "no podrá supervisar a más de un alumno al mismo tiempo". En otras palabras: se obliga una inasumible ratio de 1 instructor por cada cliente.

Hasta entonces, las empresas podían trabajar conforme a las ratios establecidas por las organizaciones internacionales de certificación a las que estaban adscritas. Dependiendo de la entidad formadora, un mismo instructor podía hacerse cargo de grupos de hasta seis participantes. La nueva norma, pues, procede a multiplicar hasta por seis las necesidades de personal, y todo para ofrecer exactamente el mismo servicio.

El ejemplo permite apreciar mejor el golpe económico. Un centro que organice una actividad para seis turistas podía necesitar anteriormente un único instructor, pero ahora necesita seis. Así, si no puede contratar cinco trabajadores adicionales para esa salida, debe reducir el grupo a un único participante. El negocio se enfrenta así a dos alternativas igualmente problemáticas: disparar sus costes laborales o renunciar a buena parte de sus ingresos potenciales.

No se trata de una actividad marginal. El presidente de ACBIB, Paulo Peixoto, cifra en alrededor del 80% la parte de los ingresos de los centros de buceo que procede del turismo. En destinos como Mallorca, Ibiza, Formentera o Menorca, los llamados bautismos constituyen una de las principales puertas de entrada al negocio, porque permiten captar al turista que quiere realizar una inmersión puntual durante sus vacaciones y, con frecuencia, vuelve a contratar nuevamente este tipo de actividad en visitas ulteriores al archipiélago.

Un golpe potencial de varios millones

No existe una estadística pública que desglose la facturación conjunta de todos los centros de buceo de Baleares, pero las cifras disponibles permiten aproximar el orden de magnitud. El registro autonómico recogía del orden de 60 centros que habían actualizado sus datos en 2024-2025, de modo que la desaparición de 20 establecimientos supone aproximadamente un tercio de ese universo empresarial registrado.

Como referencia empresarial, Scuba Mallorca declaró unas ventas próximas a los 500.000 euros en sus últimas cuentas públicas disponibles. No todos los centros alcanzarán ese tamaño, por lo que resulta más prudente utilizar una horquilla amplia. Si los 20 negocios desaparecidos facturasen entre 200.000 y 500.000 euros al año, estaríamos hablando de entre 4 y 10 millones de euros de actividad empresarial directamente vinculada a esos establecimientos. No es una cifra oficial de pérdidas atribuibles al decreto, sino una estimación de orden de magnitud a partir del número de cierres y de referencias reales de facturación del sector.

El impacto económico es además mayor que la venta directa de las inmersiones. Quien contrata buceo suele gastar simultáneamente en alojamiento, restauración, alquiler de vehículos, embarcaciones y otros servicios turísticos. El propio conjunto de la industria náutica balear mueve más de 1.100 millones de euros anuales, repartidos entre 879 empresas y más de 5.100 empleos, lo que permite situar el buceo dentro de un ecosistema económico mucho más amplio.

Menos centros y menos actividad

Hay ya indicadores que apuntan al deterioro. Las autorizaciones registradas para bucear en las reservas marinas de Baleares bajaron de 76.323 en 2024 a 73.794 en 2025. La información facilitada por la patronal autonómica del sector vincula el retroceso con la crisis de los centros y las cargas burocráticas.

ACBIB ha terminado llevando el asunto a los tribunales. La asociación ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Dirección General de Marina Mercante y sostiene que el sector no fue suficientemente escuchado antes de imponer el nuevo modelo.

Resultar evidente que estamos ante el enésimo ejemplo de cómo una regulación aparentemente técnica puede alterar por completo la economía de un pequeño negocio. Pasar de atender potencialmente a varios turistas con un instructor a exigir un trabajador cualificado por cliente no es un trámite añadido y puede multiplicar varias veces el coste laboral de la actividad que constituye una de las principales fuentes de captación de clientes del sector. Con una veintena de cierres ya registrados y varios millones de euros de actividad empresarial asociados a esos centros, la burocracia deja de ser una cuestión abstracta para convertirse en puestos de trabajo, facturación y empresas que desaparecen.