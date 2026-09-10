Los autónomos chinos duplican a los marroquíes con cuatro veces menos población

Durante los últimos cuatro años nuestro país ha sufrido un retroceso en el número de trabajadores autónomos españoles, que desde julio de 2022 hasta julio de 2026 se ha reducido de 2.937.956 a 2.930.326. Mientras tanto, ha sido el empleo autónomo extranjero el que ha tirado de este carro, ya que el número de trabajadores autónomos extranjeros ha pasado de 399.890 a 532.356.

En total, se habría pasado de 3.337.846 a 3.462.682 trabajadores autónomos en este periodo. Destacan especialmente los ciudadanos chinos, nacionalidad con mayor presencia entre los autónomos extranjeros, con 71.242 afiliados, seguidos de Rumanía, con 55.051; Italia, con 44.358; Marruecos, con 34.919, y Reino Unido, con 26.416, según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) basados en cifras de la Seguridad Social. Los autónomos chinos representan el 13,4% de todos los autónomos extranjeros.

China duplica en autónomos a Marruecos

Desde julio de 2022, entre las principales nacionalidades destacan especialmente los incrementos de Colombia, con 13.269 autónomos más; Ucrania, con 11.358; y Rusia, con 11.277. Resulta especialmente curiosa la comparativa entre chinos y marroquíes, ya que los primeros más que duplican en número de autónomos a los segundos a pesar de haber mucha menos población china que marroquí en España.

Si acudimos a los datos más recientes de la Estadística Continua de Población (ECP) del INE en los que se muestra el número de personas residentes en España por nacionalidad (los más actuales con este desglose son de enero de 2025), vemos que hay 168.809 ciudadanos chinos de entre 20 y 64 años (edad laboral), mientras que los ciudadanos de Marruecos en esa misma franja de edad son 723.072. Es decir, en nuestro país hay cuatro veces más población en edad de trabajar de origen marroquí que de origen chino y, a pesar de ello, los autónomos chinos duplican en número a los autónomos marroquíes: 71.242 frente a 34.919.

La propensión al autoempleo de los chinos es 8,7 veces mayor que la de los marroquíes

Esto resulta especialmente llamativo, ya que Marruecos lidera entre las nacionalidades extranjeras tanto en población total como en población en edad laboral y, a pesar de ello, es sólo la cuarta nacionalidad más numerosa entre los trabajadores autónomos. En comparación, también se observa que hay un autónomo por cada 2,4 chinos en edad laboral, frente a un autónomo por cada 20,7 marroquíes en esa misma franja. Es decir, la propensión al autoempleo de los ciudadanos chinos es unas 8,7 veces mayor que la de los marroquíes.

En el siguiente gráfico se puede observar de forma más clara esta diferencia:

Por otro lado, y según el informe de UPTA, "por actividades, el comercio, la hostelería y la construcción concentran el mayor número de autónomos extranjeros, aunque su presencia se extiende cada vez más a las actividades profesionales, científicas y técnicas, al transporte, a las actividades inmobiliarias y a los servicios vinculados a la información y las comunicaciones".

Así pues, de acuerdo con los datos más recientes tanto del empleo autónomo como de la población por nacionalidad, se puede comprobar que la población de origen chino es más propensa a trabajar como autónoma que la de origen marroquí: pese a ser más de cuatro veces inferior en número, aporta el doble de trabajadores autónomos que Marruecos a la economía española.