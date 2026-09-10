¿Es el momento de meterme en bonos del tesoro?

La inflación sigue desbocada. Es decir, cada día el dinero que tenemos en la cartera o en nuestra cuenta corriente vale menos. Mucho menos. Con la inflación acumulada, ese efecto, aunque pueda parecer lento o pasar desapercibido, se nota tanto que en los últimos cinco años los españoles hemos visto cómo hemos perdido el 20% solo por la inflación.

El empeño de las autoridades monetarias en seguir alimentando una liquidez en los mercados artificialmente justificada está engordando un efecto que amenaza con hacerse sostenido, prolongado y creciente con el tiempo. Es decir, que no parece sensato pensar que la inflación que sufrimos sea un mal pasajero.

Dicho esto, se impone la necesidad de invertir nuestro dinero, única manera de evitar la erosión inflacionista. Pero, ¿dónde invertir?

Es quizá un momento muy propicio para muchas buenas inversiones, pero también hay mucho ruido en el mercado. La inteligencia artificial está atrayendo a paladas la liquidez del mercado. Al mismo tiempo, la gestión activa de corte value va cogiendo tracción y ofreciendo unos muy buenos resultados. Pero en paralelo, los bonos soberanos, tan apetitosos para los inversores conservadores, están ofreciendo unos rendimientos no vistos desde hace muchos años.

Los bonos a diez años de Estados como Alemania, España o EEUU sorprenden con unas rentabilidades en el entorno del 3,5% en el caso germano, el 4% en el caso español y casi el 5% (4,8%) en el caso de EEUU. Cuando los rendimientos de la deuda soberana son tan altos, producen cambios directos en el comportamiento de los inversores, acaparando buena parte de la liquidez de mercado y desplazándola desde los bonos corporativos o desde posiciones de renta variable más aversa al riesgo.

En paralelo hay algunas alternativas muy interesantes que hoy ocupan las tertulias de café de los inversores: Nike. El gigante del deporte está en sus horas más bajas, cotizando a 37 dólares, cosa que no sucedía desde 2014, lo que está atrayendo las miradas de algunos de los inversores más grandes del mundo. AKO Capital o Hillman Value Fund han incrementado su posición en Nike en los últimos meses.

Con una inflación creciente y unas ineficiencias tan grandes en los mercados, las tentaciones para los inversores son muchas.

En cambio, es en estos momentos cuando más cautela tenemos que tener. Suele ser bueno esperar un día o dos antes de tomar una decisión impulsiva. Si hoy has estado a punto de comprar Nike o de vender toda tu cartera en renta variable para comprar deuda americana, espera uno o dos días, sopesa, respira y piensa si merece la pena cambiar tu estrategia.

Los grandes en esto de la inversión suelen recordar el mantra: "Método y disciplina o la ruina", y es quizá el mejor consejo de mercado. Si ya tienes una estrategia trata de mantenerte en ella y aprovecha, en todo caso, las oportunidades de mercado. Si ya estás en indexados y caen a plomo, aprovecha para meter algo de liquidez. Si estás en gestión activa, mantén las posiciones, y si tienes liquidez para divertirte en los mercados, puedes probar con acciones como Nike. Pero lo que no suele ser aconsejable es cambiar de estrategia en función del ruido de mercado. A menudo este tipo de comportamientos está detrás de más fracasos que éxitos.