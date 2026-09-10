¿Por qué no vas a conseguir una vivienda asequible en Casa 47?

El presidente del Gobierno anunció la creación de la empresa estatal de vivienda en 2024, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido ponerla en marcha presentando oficialmente este pasado lunes Casa 47, su esperado portal inmobiliario que actuará a modo de buscador de vivienda pública de alquiler asequible. No sólo eso, a través de la web ya se pueden ver las promociones disponibles, los plazos y los requisitos —además de poder formalizar la inscripción—. El Gobierno lo ha anunciado como la gran herramienta para intervenir en el mercado y garantizar el derecho a un techo, pero el estreno de la plataforma ha generado escepticismo entre los analistas y demandantes de vivienda debido al flojo catálogo con el que ha echado a andar. Solamente 800 viviendas, aunque el Ejecutivo ha prometido la incorporación gradual de miles de inmuebles adicionales procedentes de la Sareb, construcciones públicas y otros ministerios. Pero la realidad del lanzamiento se traduce en una oferta sumamente escasa.

Para empezar, en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, éste prometió la creación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. Y la anterior presidenta de la entidad, Leire Iglesias —que se convirtió en la nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana el pasado 1 de septiembre, dejando el cargo de presidenta en Casa 47 en manos de Maribel Ramos— se puso el objetivo de tener disponibles 6.000 este primer año. De momento hay que conformarse con 800 cuyas localizaciones distan mucho de los puntos de mayor tensión habitacional por la alta demanda y la escasa oferta. Buscando en su web se puede observar que las grandes capitales que son las que sufren precios más desorbitados no cuentan con ninguna vivienda al carecer de convocatorias. La mayoría se encuentran en municipios periféricos, zonas de bajo dinamismo económico o áreas alejadas de los centros de trabajo y servicios, lo que reduce su atractivo y funcionalidad para las familias y los jóvenes.

Si tras hacer una sesuda búsqueda, el contribuyente halla un inmueble a su medida deberá acreditar su situación económica —una renta anual neta de la unidad familiar de entre dos y 7,5 veces el Iprem, es decir, entre 1.200 y 4.500 euros al mes—. No podrá tener ninguna vivienda en propiedad, deberá tener nacionalidad española o residencia legal y ser mayor de edad. Además, todos los miembros de la unidad familiar deberán estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social. Tras haber aplicado y comprobar que el interesado cumple los requisitos, la adjudicación de las viviendas se producirá por sorteo ante notario. "El sorteo lo hacemos ante notario directamente nosotros", explicó Leire Iglesias, la anterior presidenta de Casa 47 en una entrevista a El País.

En conclusión, a pesar de la promoción institucional, los datos iniciales reflejan una clara desconexión entre las necesidades reales de la población y lo que realmente se oferta.