¿Vuelve la inflación? "No sólo es Ormuz; las políticas de la UE también han disparado el precio del gas"

Europa se ha encaminado hacia un escenario de precios muy elevados del gas por la combinación de las restricciones de suministro y unas reservas en mínimos de la última década. Así lo ha explicado el analista energético Manuel Fernández Ordóñez en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, donde ha señalado que los sistemas eléctricos europeos seguirán dependiendo del gas a corto y medio plazo.

Fernández Ordóñez ha explicado que los conflictos en Oriente Medio han reducido la oferta disponible, pero también ha señalado las decisiones adoptadas por la Unión Europea respecto al gas procedente de Rusia como otro factor que ha presionado los precios.

El experto ha apuntado que la dependencia del gas no va a desaparecer en el corto ni en el medio plazo. "Tenemos unos sistemas eléctricos que dependen del gas. Es una realidad que en el corto y medio plazo no va a cambiar. Vamos a seguir necesitando el gas", ha afirmado. A su juicio, la situación de los mercados internacionales se ha visto afectada por la reducción de la oferta derivada de los conflictos en Oriente Medio. Sin embargo, ha incidido en que también han influido las decisiones políticas europeas.

En concreto, ha señalado la restricción del suministro de gas ruso. "Al fin y al cabo nosotros decidimos de manera voluntaria poner un veto al gas ruso por el tema del conflicto de Ucrania y eliminamos un suministrador de gas, con lo cual tuvimos que cambiar ese suministrador por otros", ha explicado. En este sentido, Fernández Ordóñez ha indicado que el gas natural licuado procedente de Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales suministros de gas de la Unión Europea. En el caso español, ha destacado una menor exposición gracias a los contratos y a la conexión por gasoducto con Argelia.

El analista ha precisado que esa posición de España puede ayudar a garantizar el suministro ante determinados riesgos, pero no permite aislar al país de la evolución internacional de los precios. "Los precios fundamentalmente son globales", ha señalado. Según ha explicado, disponer de un acuerdo de suministro puede contribuir a afrontar un eventual problema de abastecimiento, pero tiene un efecto limitado sobre el precio.

A esta situación se ha añadido el estado de las reservas europeas. Fernández Ordóñez ha advertido de que las reservas de gas de Europa se encuentran en mínimos de diez años, un factor que ha considerado especialmente relevante de cara al próximo invierno. Lo cierto es que la necesidad de rellenar los almacenamientos ha implicado que los países europeos tengan que acudir nuevamente a los mercados para adquirir gas. "Todos los países van a empezar a tratar de comprar gas en los mercados, lo cual va a empujar también los precios al alza", ha pronosticado.

El experto también ha matizado que la evolución de la factura eléctrica durante el invierno no puede extrapolarse directamente a partir de los precios registrados durante el verano. De este modo, ha explicado que la demanda de electricidad ha sido especialmente elevada durante los meses de verano por las olas de calor y el uso del aire acondicionado. En otoño e invierno, ha explicado, la demanda eléctrica tiende a disminuir, pero aumenta la demanda de gas para calefacción. "El gas que se utiliza para producir electricidad y el gas que se utiliza para calentar nuestras casas es el mismo gas", ha apuntado.

Por ello, la evolución de ambas demandas seguirá condicionando los mercados energéticos. Fernández Ordóñez ha señalado que espera una situación de precios muy elevados y ha puesto como referencia los 300 euros por megavatio hora alcanzados en determinadas franjas. "Estamos en precios de 300 euros megavatio hora a las 7-8 de la tarde, cosa que era absolutamente impensable hace unos años", ha afirmado.

El analista ha considerado que este nivel de precios ha terminado convirtiéndose en una situación habitual en el mercado eléctrico y ha advertido de sus efectos sobre la economía europea. "Los precios de electricidad son insosteniblemente altos y esto va a pasar factura a medio y largo plazo a toda la industria europea y a lo que no es industria también", ha concluido.