Una mujer marroquí cobra más de 4.000 euros al mes de ayudas en Navarra sin trabajar

¿Puede una persona recibir más de 4.000 euros al mes en ayudas sin trabajar? La respuesta es sí. Según ha podido saber de primera mano el medio Navarra.com, una mujer marroquí de 46 años y sus sobrinos de 6 y 9 años estarían percibiendo más de 4.000 euros netos mensuales en ayudas, además de distintos descuentos en vivienda, alimentación y transporte que reducirían de forma considerable sus gastos, todo ello sin que nadie en ese hogar trabaje. El citado medio ha podido acceder a las cuentas e ingresos de este hogar.

Esto ocurre en Navarra, donde gobierna la socialista María Chivite. La mujer reconoce que nunca ha cotizado en Navarra, que actualmente no trabaja y que no tiene intención de hacerlo, pues asegura dedicar su tiempo al cuidado de los dos menores. Cuando le han preguntado por el trato recibido desde su llegada a la Comunidad Foral, responde: "Nos tratan muy bien". Y no es para menos.

Más de 4.000 euros al mes sin trabajar

Si tenemos en cuenta únicamente las ayudas monetarias que recibe cada mes, el desglose es el siguiente:

Por el acogimiento del primer menor percibe 850 euros .

. Por el acogimiento del segundo menor, 635 euros .

. Por el acogimiento especializado (una cantidad vinculada a las circunstancias y necesidades específicas de los niños), 1.120 euros .

. Por el Ingreso Mínimo Vital, 1.321 euros .

. Por el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), 132 euros.

En total, este hogar de tres personas recibe 4.058 euros netos de dinero público sin trabajar.

Vivienda pública por sólo 125 euros al mes

No obstante, los beneficios sociales no acaban aquí, ya que este hogar, formado por una mujer adulta y dos menores, también recibe ayudas a la vivienda. En concreto, viven en un piso de vivienda protegida de la empresa pública de vivienda de Navarra por el que solo pagan 125 euros de alquiler, al disponer de una subvención que cubre el 75% del coste total, cifrado en 500 euros.

También cuentan con un descuento de hasta el 80% en el recibo de la electricidad gracias al bono social, al que se suma el bono social térmico, de unos 300 euros anuales, destinado a cubrir gastos de calefacción y agua caliente. En cuanto a los niños, acceden además a ayudas de comedor escolar, libros de texto y material del colegio.

También reciben ayudas alimentarias y descuentos en la luz

Los Servicios Sociales de Base conceden asimismo ayuda alimentaria, que incluye tarjetas monedero con las que pueden adquirir alimentos de primera necesidad y productos de higiene en establecimientos adheridos. La mujer reconoce que, a través de su trabajadora social, ha recibido ayuda del Banco de Alimentos, de Cruz Roja y de otras entidades para obtener productos alimentarios. Este hogar dispone, además, de tarifas sociales en el Transporte Urbano Comarcal.

Con lo cual, a los más de 4.000 euros de ingresos netos mensuales hay que sumar una vivienda protegida por la que apenas pagan algo más de 100 euros al mes, además de bonos que reducen hasta un 80% el recibo de la luz y ayudas para calefacción, educación, alimentación y transporte.

Un claro desincentivo al trabajo

En vista de todas las ayudas que percibe este hogar, no es de extrañar que la única adulta no quiera trabajar: de hacerlo, es posible que perdiera alguna de estas prestaciones y acabara ingresando al mes menos de lo que cobra ahora sin trabajar. Este es un ejemplo claro del riesgo de que ciertas ayudas sociales desincentiven el empleo.

También resulta llamativo que, en Navarra, el 32% de los titulares del Ingreso Mínimo Vital sean extranjeros (3.269 de 10.218) en el mes de agosto, mientras que la población extranjera supone el 13,85% del total a 1 de julio de 2026, según el INE. Los extranjeros, por tanto, están sobrerrepresentados entre los perceptores del IMV.

En cualquier caso, esta es una prueba más de que en España se puede llegar a premiar más a quien no trabaja (y no tiene intención de hacerlo) que a quien se esfuerza por vivir de su trabajo, mientras este último costea el nivel de vida del primero.