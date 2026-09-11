La historia de Carmencita, la centenaria empresa de especias que ha recibido a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves la nueva planta de Carmencita Especias en Novelda (Alicante), unas instalaciones que culminan uno de los principales procesos de transformación de esta empresa centenaria. La fábrica, una de las mayores y más modernas de Europa, cuenta con 27.000 metros cuadrados construidos y otros 18.000 reservados para futuras ampliaciones.

Sánchez ha recorrido el complejo acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la secretaria general de Presidencia, Judith González. La dirección de Carmencita ha participado al completo en la visita, durante la que el presidente ha podido conocer los distintos procesos de producción y las nuevas áreas dedicadas a investigación, desarrollo e innovación.

La historia de Carmencita está estrechamente ligada a Novelda y al comercio de especias, especialmente al azafrán. La compañía nació en 1923 de la mano de Jesús Navarro Jover, aunque la empresa está fundada oficialmente en 1920, y desde sus primeros años tuvo en la diferenciación y la innovación dos de sus principales señas de identidad.

Jesús Navarro procedía de una familia humilde y comenzó a trabajar desde niño. Aprendió a leer siendo adolescente y pasó por distintos oficios antes de emprender su propio negocio. En aquella época, Novelda era un importante punto de comercio de especias, productos que llegaban principalmente desde otras zonas de España para después ser distribuidos hacia distintos mercados.

Su esposa, Carmen Valero, desempeñó también un papel fundamental en los primeros pasos del negocio. Ella y otras mujeres de la localidad elaboraban las pequeñas carteritas de papel en las que se envasaba el azafrán, mientras Jesús se encargaba de venderlas por los pueblos cercanos e incluso llegó hasta Murcia.

Así nació la figura de Carmencita

El origen de la imagen de Carmencita también está en aquellos primeros años. Las primeras carteritas eran blancas y carecían de una identidad diferenciada. Para distinguirlas, Jesús utilizó la imagen de su primera hija, a la que fotografió con un lazo. Después modificó el diseño para diferenciarlo de otro emblema similar de la zona: le quitó el lazo, añadió un sombrero cordobés, un traje de andaluza, un mantón de Manila y un clavel. Así nació la figura de Carmencita que todavía identifica a la marca.

El crecimiento de la empresa fue progresivo. A mediados de los años treinta ya trabajaban más de treinta mujeres en el negocio y, pese a la llegada de la mecanización décadas después, la compañía apostó por mantener el empleo y diversificar su actividad mediante nuevas especias y formatos.

La expansión también llegó a través de Canarias. Jesús Navarro viajó hasta las islas, donde comprobó el potencial de un mercado especialmente vinculado al consumo de especias. La marca comenzó así un proceso de internacionalización que acabaría llevando sus productos al continente americano.

La siguiente generación reforzó ese crecimiento combinando tradición y modernidad y consolidó a Carmencita como una de las principales marcas del sector. Hoy, la compañía cuenta con cerca de medio millar de trabajadores y está presente en más de 70 países.

La visita de Sánchez

La nueva planta de Fondonet representa el último gran salto de la empresa. El proyecto ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y dispone de 27.000 metros cuadrados ya desarrollados, además de otros 18.000 destinados a futuras ampliaciones.

Las nuevas instalaciones están diseñadas para incrementar la capacidad industrial y operativa de Carmencita y para incorporar sistemas de automatización, robotización, control y trazabilidad. El traslado de las oficinas se completó a comienzos de septiembre, culminando así la puesta en marcha del complejo.

Durante su recorrido, Sánchez ha conocido las zonas de almacén y molienda, la planta del azafrán, las áreas de producción y las nuevas oficinas. La visita también ha incluido los espacios destinados a investigación y desarrollo, control de calidad y desarrollo de producto.

Uno de los puntos en los que se ha detenido el presidente ha sido el área de I+D. Allí, el equipo de la compañía le ha explicado, entre otras cuestiones, cómo se pueden detectar posibles fraudes derivados de la adulteración de la pimienta y la importancia de seleccionar correctamente las materias primas y conocer su procedencia.

Un museo para conservar la historia de Carmencita

La nueva fábrica incorpora además un museo vivo que reúne objetos, fotografías y recuerdos relacionados con la trayectoria de la compañía. Jesús Navarro ha mostrado a Sánchez algunas de las piezas que forman parte de esta colección.

Entre ellas se encuentra el Premio Goya conseguido hace una década y una de las primeras carteritas de azafrán de Carmencita, con más de cien años de antigüedad y conservada en perfecto estado.

El proyecto contempla también la celebración de catas, encuentros, charlas y actividades con chefs, investigadores y otros profesionales vinculados a la gastronomía.

A esta infraestructura se suma una plataforma logística de más de 10.000 metros cuadrados situada en el Parque Empresarial de Elche, destinada a mejorar la gestión de inventarios, materias primas, materiales auxiliares y producto terminado.