¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Cantabria?

La vuelta al cole supone un conjunto de gastos que van de los libros a las actividades, pasando por el material escolar, las actividades extraescolares y los refuerzos, o el cuidado de los hijos. Una parte de este desembolso puede deducirse de la declaración de la Renta dependiendo de la comunidad autónoma y de las circunstancias del contribuyente.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha elaborado un informe en el que recoge las deducciones aplicables en el IRPF por los gastos relacionados con la vuelta al cole en las comunidades autónomas de régimen común. En el caso de Cantabria, existen beneficios fiscales para determinados gastos de guardería, libros de texto y enseñanza de idiomas.

Hasta 300 euros por hijo

En Cantabria, las familias pueden aplicar una deducción del 15% de los gastos de guardería, con un límite de 300 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Esta es una de las principales deducciones autonómicas vinculadas al cuidado de los hijos que recoge el informe de Aedaf.

Además, los contribuyentes cántabros cuentan con una deducción por gastos de educación. En concreto, pueden deducirse el 100% de los gastos destinados a libros de texto y el 15% de las cantidades pagadas por la enseñanza de idiomas.

Ambas deducciones tienen un límite conjunto de 200 euros anuales por unidad familiar, según detalla la nota de prensa difundida por Aedaf con motivo de la vuelta al cole de 2026.

La organización destaca además que Cantabria estrena en 2026 una deducción relacionada con la práctica deportiva y las licencias federativas, una de las novedades que incorpora este año el conjunto de deducciones autonómicas analizadas en su informe.

De este modo, los gastos que las familias cántabras afrontan con el inicio del curso escolar pueden tener un impacto posterior en el IRPF. La cuantía que finalmente pueda aplicarse cada contribuyente dependerá de los gastos incluidos en cada una de las deducciones y de los límites establecidos por la normativa autonómica.