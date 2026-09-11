Denuncian que el Gobierno no cumple el requisito ecologista en Casa 47 que exige al resto de ciudadanos

Esta semana el Gobierno ha tratado de vender una nueva iniciativa en materia de vivienda —que en realidad es un parche más— con la presentación de la plataforma de alquiler asequible de Casa 47. De esta forma, el Ejecutivo prometía ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado que no supusieran un excesivo esfuerzo económico para las familias.

Ahora bien, lo cierto es que no en todos los inmuebles los precios son tan asequibles como aseguraba el Ejecutivo. Así se desprende de un análisis del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro, donde el organismo realiza una revisión de las condiciones, características y requisitos de los inmuebles ofertados por el Gobierno y, además, informa de "graves infracciones en los anuncios".

¿Nuevo engaño del Gobierno?

La nueva plataforma con la que el Ejecutivo quiere impulsar el alquiler asequible, a través de la entidad Casa 47, podría incluir algunos inmuebles que no cumplen con los propios requisitos que desde el Estado se exigen al sector inmobiliario. Según el Observatorio del Alquiler, los anuncios de viviendas de alquiler de Casa 47 podrían incurrir en "graves infracciones".

Uno de estos ámbitos es el ecológico, que sirve de excusa al Ejecutivo para implementar de forma recurrente nuevas regulaciones. Al respecto, el organismo asegura que "los anuncios de viviendas publicados en el portal Casa 47 no muestran la etiqueta de eficiencia energética correspondiente, pese a que la normativa exige incluirla en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de un inmueble".

Del mismo modo, desde el Observatorio del Alquiler denuncian que "además, en todos los anuncios publicados se indica una 'calificación energética superior' junto a la calificación energética, restando importancia a que dicha etiqueta sea A, D, E o F". Así, inciden en que "esto puede inducir al engaño, ya que mencionar que una vivienda E o F tiene un comportamiento energético superior hace que un posible inquilino pueda pensar que la vivienda tendrá un consumo bajo".

Lo cierto es que todo ello demostraría la hipocresía del Ejecutivo con respecto a las exigencias que introduce en el sector inmobiliario. De hecho, el Observatorio recuerda que "el Real Decreto 390/2021 prohíbe la utilización de etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones relativas a la certificación energética que puedan inducir a error o confusión". De este modo, denuncian "la utilización de la expresión 'calificación energética superior'".

Por otra parte, según el organismo los anuncios de Casa 47 ocultan detalles sobre posibles gastos repercutibles. "En las fichas de las viviendas anunciadas por Casa 47, no aparece la información relativa a los gastos de la comunidad, mientras que en las bases de la convocatoria sí figura, pero se indica que la comunidad la paga el inquilino", detalla la entidad en su informe.

Sin embargo, más preocupante resulta aún que, de acuerdo con esta entidad, algunos de los anuncios no cumplan la principal promesa del Ejecutivo y se sitúen por encima de los precios de mercado. "En el municipio de Turís (Valencia), Casa 47 muestra una oferta de 19 viviendas de 3 dormitorios y 3 baños entre 721 euros y 956 euros", detalla el Observatorio.

Precisamente, el organismo detalla que "con más de 7.000 habitantes, el municipio de la Comunidad Valenciana tiene una renta neta por hogar de 31.713 euros, que, dividida en 12 meses, ofrece una renta mensual de 2.642,75 euros". En consecuencia, estas viviendas suponen un nivel de esfuerzo por encima del 35%.

Asimismo, desde el Observatorio del Alquiler aseguran que "viviendas similares de tres dormitorios, dos baños, con plaza de garaje y amueblada se han promocionado en los últimos meses en Turís entre los 650 euros y 800 euros mensuales". Por ello, denuncian que la oferta estaría por encima del precio de mercado.

Preguntados por Libertad Digital, desde el Observatorio del Alquiler explican que estos cálculos se han realizado "con referencia a plataformas" en las que se publican alquileres de viviendas, de las cuales han tomado como principal referencia el histórico de precios.