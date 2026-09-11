Detenido en Canadá el hombre que cobró más de un millón en ayudas del País Vasco

Omar Ndiaye, el ciudadano senegalés que llegó a cobrar 1,09 millones de euros en ayudas públicas en España mediante decenas de identidades falsas, ha vuelto a ser detenido, esta vez en Canadá. Según ha informado El Mundo, Ndiaye se encuentra en una cárcel de Quebec acusado de defraudar unos 180.000 dólares canadienses (alrededor de 155.000 euros) en ayudas sociales entre 2024 y 2026.

Precisamente, este mismo medio destaca que el caso canadiense ha presentado similitudes con el fraude por el que fue detenido en Bilbao en marzo de 2022. De hecho, los investigadores le incautaron 23 pasaportes y descubrieron que había creado 62 identidades falsas para acceder a prestaciones de renta y vivienda.

Según la información publicada por El Mundo, la Fiscalía de Quebec ha acusado a Ndiaye de presentar 55 solicitudes fraudulentas de ayudas de último recurso, de las que 37 han sido aprobadas. Al respecto, la acusación ha sostenido que el senegalés ha utilizado identidades de personas reales y ha creado perfiles falsos para obtener las prestaciones. Su abogado ha mantenido una versión diferente y ha asegurado que otra persona habría presentado las 55 solicitudes ficticias utilizando la identidad de Ndiaye.

Ndiaye, de 45 años, ha sido acusado además de falsificación de documentos y utilización de documentos falsos. En el momento de su detención, a comienzos de julio, llevaba un pasaporte congoleño a nombre de otra persona cuya fotografía había sido sustituida por la suya. Los investigadores también han encontrado en su domicilio otro pasaporte perteneciente a un hombre distinto y con la fotografía del acusado.

A finales de julio, la jueza Sonia Mastro Matteo, del Tribunal de Quebec, ha decidido mantenerlo en prisión hasta la celebración del juicio. Aunque Ndiaye se ha mostrado dispuesto a pagar una fianza, la magistrada ha considerado que el riesgo de fuga es demasiado elevado. En caso de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de entre tres y cinco años de prisión.

Fraude en País Vasco

El fraude por el que fue detenido en España se ha prolongado durante 14 años, desde 2008 hasta marzo de 2022. Durante ese periodo, según los datos recogidos por El Mundo, Ndiaye percibió 1,09 millones de euros de las administraciones vascas, cantidad de la cual unos 780.000 euros correspondían a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) gestionada por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, mientras que otros 311.000 euros han procedido de ayudas destinadas a vivienda.

El sistema utilizado por Ndiaye incluía la creación de 62 identidades falsas y la apertura de alrededor de una treintena de cuentas bancarias. Algunos de los pasaportes utilizados para el fraude se los han proporcionado otros ciudadanos senegaleses durante sus viajes al país africano, según la información publicada por este medio.

Por otra parte, este medio informa de que, durante sus viajes a Senegal, Ndiaye ha trasladado a familiares y amigos que su situación económica en España era buena y que había obtenido beneficios mediante inversiones. Según El Mundo, durante esas estancias Ndiaye gastó dinero en restaurantes, vehículos de alquiler de alta gama y ropa.

Sin embargo, en España también ha acumulado problemas relacionados con el pago de viviendas y multas de tráfico. Dos sentencias de juzgados vascos, correspondientes a 2010 y 2015, han establecido que debía abonar a propietarios 1.262 y 8.954 euros, respectivamente, por atrasos en el alquiler. En marzo de 2022, tras su detención en Bilbao, se le retiró el pasaporte y se le imputaron delitos de estafa y falsedad documental. Posteriormente, desapareció y terminó en Canadá.

Con todo, lo cierto es que, según El Mundo, que a su vez cita al periódico canadiense La Presse, Ndiaye llegó a Canadá como solicitante de asilo. Sin embargo, su expediente se encuentra en una fase de evaluación de riesgos previa a una posible expulsión. Al respecto, el acusado alega que es perseguido en Senegal por su supuesta homosexualidad, aunque tiene esposa y cinco hijos en ese país. No obstante, este mismo medio destaca que Canadá ya le ha rechazado tres solicitudes de visado o asilo entre 2023 y 2025. Así las cosas, Ndiaye permanece detenido en Quebec a la espera de juicio por el supuesto fraude de ayudas sociales.