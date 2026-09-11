El Salvador rompe su techo histórico de crecimiento: la inversión se dispara y la pobreza cae

Durante buena parte del último cuarto de siglo, El Salvador fue una economía atrapada en niveles de muy bajo crecimiento. Entre 2000 y 2024, su PIB avanzó a una tasa media de apenas el 2,1% anual, lastrado por la baja productividad, una inversión escasa, la fuerte dependencia de las remesas enviadas desde el extranjero por su población migrante y, sobre todo, unos niveles extremos de criminalidad que inhibían la actividad privada.

Ese patrón empieza ahora a cambiar. El crecimiento pasó del 2,6% en 2024 al 3,9% en 2025 y los datos del primer trimestre de 2026 arrojan un avance interanual del 4,79%. El Índice de Volumen de la Actividad Económica también acumuló un avance medio cercano al 4,6% durante el primer semestre, de modo que el Fondo Monetario Internacional estima ya que el PIB aumentará un 4,5% en 2026, muy por encima del 2,5% que anticipaba Washington hace apenas dos años.

La composición del crecimiento resulta incluso más interesante que la cifra agregada. La inversión privada aumentó nada menos que un 26,2% en 2025 y la formación bruta de capital fijo avanzó alrededor del 23%, casi quintuplicando los registros del año anterior. La construcción crece a tasas de más del 20%, mientras que el consumo privado avanza alrededor de un 3,3%. Es decir, la inversión aumenta unas ocho veces más rápido que el gasto de los hogares.

El dividendo económico del fin de la violencia

En su último informe-país, el propio FMI considera que la expansión económica salvadoreña está siendo impulsada por la inversión y el consumo privados, las remesas, el turismo y las entradas de capital, pero añade un factor especialmente significativo: el aumento de la confianza inversora ligado a las mejoras de seguridad. La magnitud del cambio se entiende al recordar que El Salvador registró en 2015 una tasa cercana a los 107 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las mayores del mundo, mientras que en 2025 contabilizó apenas 82 asesinatos y una tasa próxima a 1,3. La reducción acumulada ronda por tanto el 99%.

Aunque el régimen de excepción adoptado por Nayib Bukele para combatir la delincuencia no está exento de controversia a nivel internacional, los resultados han sido tan favorables que el actual presidente mantiene las más altas cotas de popularidad de todo el continente.

El beneficio económico derivado de la caída del crimen difícilmente puede ignorarse. Estudios recogidos por el FMI llegaron a estimar que sus costes directos superaban el 12% del PIB. Cerca de la mitad de las empresas salvadoreñas consideraban anteriormente la inseguridad un obstáculo importante o muy grave para operar. De hecho, las compañías destinaban además alrededor del 5% de sus ventas a gastos de seguridad.

La desaparición del "impuesto de la violencia" tiene efectos sobre prácticamente toda la economía. A nivel micro, menos extorsión y menos robos. A nivel macro, más áreas disponibles para abrir negocios, horarios comerciales más amplios, mayor valor de los inmuebles, mejores perspectivas para la inversión.

Ese salto adelante en materia de seguridad también ayuda a explicar la explosión del turismo. El Salvador ha llegado a recibir alrededor de 4 millones de visitantes internacionales al año, un volumen equivalente a casi dos tercios de su población, que se sitúa por encima de los 6 millones de habitantes. El impacto de este boom se extiende a hoteles, restauración, transporte, comercio, servicios e inversión inmobiliaria.

Al mismo tiempo, la percepción financiera del país ha mejorado radicalmente: la prima de riesgo llegó a superar los 3.500 puntos básicos en julio de 2022 pero había caído hasta el entorno de los 300-350 puntos a comienzos de 2026, un descenso de más del 90%.

Menos pobreza

El crecimiento empieza además a reflejarse en los indicadores sociales. Según la Encuesta de Hogares, el número de salvadoreños en situación de pobreza monetaria cayó desde 1.809.206 personas en 2024 hasta 1.546.801 en 2025. En sólo doce meses, 262.405 personas salieron por tanto de la pobreza, una reducción del 14,5%. La pobreza extrema descendió desde 610.272 hasta 504.320 personas, es decir, 105.952 menos y una caída del 17,4%, mientras que la pobreza relativa bajó desde 1.198.934 hasta 1.042.481 salvadoreños, 156.453 menos, equivalente a un descenso del 13,1%. Medido por hogares, el número de familias pobres disminuyó en alrededor de 58.800, aproximadamente un 11,3%.

También están aumentando los ingresos. El ingreso mensual medio de los hogares pasó de aproximadamente 713 dólares en 2024 a 763 dólares en 2025, un aumento del 7,1%. La inflación, entretanto, fue extraordinariamente reducida, alrededor del 0,3%, por lo que buena parte de esa subida se tradujo en una ganancia real de poder adquisitivo. Esta es una diferencia importante frente a episodios latinoamericanos en los que el crecimiento nominal de rentas queda rápidamente erosionado por los precios. En el caso salvadoreño, la adopción del dólar resulta clave para evitar tales desenlaces.

Nuevo modelo educativo

A la seguridad y la inversión se suma ahora una tercera apuesta: el capital humano. El Banco Mundial acaba de divulgar los resultados de una evaluación de la OCDE realizada en 171 escuelas públicas que forman parte del programa de modernización educativa.

Según el organismo, los estudiantes participantes alcanzaron en PISA para Escuelas resultados comparables con los promedios obtenidos por Suecia y Alemania en PISA 2022. La comparación debe tomarse con cautela: las 171 escuelas no representan al conjunto del sistema salvadoreño, sino solamente a las que se están desarrollando bajo el nuevo modelo educativo diseñado por el Gobierno de Bukele, que prioriza métodos de aprendizaje basados en evidencia, acompañamiento continuo a docentes y directores, mejora de los materiales educativos, apuesta clara por la evaluación permanente y un fuerte componente tecnológico y de inteligencia artificial.

El programa comenzó en septiembre de 2024, con apenas tres escuelas, y después fue ampliado a alrededor de 200 centros. Bukele asegura que su desarrollo llegará pronto a unas 1.000 escuelas públicas y sostiene que llegará al conjunto de la red educativa en un periodo de 18 meses. El interés económico de la reforma es evidente: acabar con el crimen puede incentivar la inversión y la acumulación de capital físico, pero el salto hacia empleos de mayor productividad requiere también mejorar el capital humano.

Una deuda elevada

El principal punto débil continúa siendo la deuda pública, que ronda el 90% del PIB. El objetivo del gobierno es alcanzar un superávit primario del 2,9% del PIB en 2026 y del 3,7% en 2027, con la aspiración de reducir el peso del endeudamiento hasta el 80% del PIB en 2030.

La evolución resulta especialmente interesante porque el ajuste fiscal no está coincidiendo con una recesión, de modo que se rompen una vez más las previsiones keynesianas que asocian la austeridad fiscal con episodios de crisis. Así, mientras el Gobierno genera superávits primarios cada vez mayores, la economía crece a tasas del 4,5%, la inversión privada avanza un 26,2%, la construcción registra tasas de dos dígitos y la pobreza disminuye.

Si el PIB crece finalmente un 4,5%-5%, reducir una deuda cercana al 90% será además mucho más fácil que con el crecimiento histórico del 2,1%, puesto que aumentará con mayor rapidez el denominador de la ratio de endeudamiento. Esto significa que serán necesarios menos ajustes y, de nuevo, tumba la lógica keynesiana sobre este tipo de episodios.