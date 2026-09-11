Guerra en Plátano de Canarias: los agricultores exigen dimisiones pese a las subvenciones

El plátano de Canarias ha bajado de precio de forma notable este verano con respecto al año pasado: si los consumidores pagaron de media unos 2,80 euros por kilo en 2025, ahora mismo se puede adquirir por debajo de los 2 euros en la mayoría de supermercados. Para muchos agricultores, este descenso puede ser una ruina. El precio que reciben por la cosecha se ha desplomado hasta los 32,5 céntimos por kilo, su nivel más bajo de los últimos doce meses. La cifra está por debajo de los costes de producción incluso a pesar de las subvenciones europeas que suponen hasta unos 0,33 euros por kilo para cada productor. La situación ha provocado una guerra dentro del propio sector.

La causa es sencilla: ahora mismo hay más plátanos de los que el mercado puede absorber. Durante el verano, el consumo de plátano suele caer porque hay mucha más variedad de frutas. Sin embargo, Asprocan (el órgano de gestión de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Plátano de Canarias) no calculó correctamente ese descenso de la demanda, según denuncian los agricultores. Ahora, piden la dimisión de los responsables por no haber planificado correctamente la producción.

La asociación agraria Unión de Uniones asegura que hace meses advirtió de que se estaba enviando al mercado más fruta de la que podía absorber, pero cuando el sector quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Desde entonces, los productores llevan más de dos meses vendiendo por debajo del coste y acumulando pérdidas millonarias, a pesar incluso de las subvenciones públicas: "Hace dos meses advertimos públicamente de lo que iba a ocurrir. No hicieron caso, y hoy miles de agricultores están pagando las consecuencias de una gestión absolutamente inaceptable", denuncia Unión de Uniones.

"Quienes cobran y ocupan cargos para dirigir el sector tienen la obligación de anticiparse y actuar antes de que el agricultor esté arruinado, no dos meses después", señala la asociación agraria, "un cargo no puede servir para cobrar y, cuando fracasa la gestión, llorar como una plañidera y esconderse detrás del mercado".

Millones en subvenciones

El cultivo del plátano de Canarias cuenta además con un régimen específico de subvenciones europeas a través del POSEI, el programa de apoyo a las producciones agrarias de Canarias.

Para 2026, la partida destinada a los productores de plátano asciende a 141,1 millones de euros y está limitada a una producción máxima de 420.000 toneladas y 11.200 hectáreas. Estamos hablando de unos 0,33 euros por kilo, según la cantidad de referencia asignada a cada productor.

Precisamente por eso resulta especialmente llamativo que, incluso sumando esa ayuda al precio en origen de 32,5 céntimos, el ingreso seguiría quedándose por debajo del coste de producción estimado por el sector. Es decir, el agricultor puede recibir una subvención pública importante y, aun así, seguir sin cubrir costes.

La banana gana terreno

Además del problema puntual de este verano, el plátano canario tiene otro frente abierto: la competencia de la banana importada, generalmente más barata.

Durante 2025, el consumo de banana procedente de terceros países superó los 322 millones de kilos, frente a los 285 millones de 2024, un aumento del 4,62%. El Plátano de Canarias mantuvo, eso sí, el liderazgo en valor, con una cuota del 65,35% de la categoría.

Y la competencia puede aumentar. La multinacional Chiquita, uno de los grandes nombres mundiales del negocio de la banana, ha instalado en Italia su mayor centro de maduración de la Unión Europea y ha plantado 20.000 plataneras en Sicilia, con planes para comercializar producción europea.

El sector afronta un escenario cada vez más difícil tras un verano negro de precios hundidos, exceso de oferta y una batalla interna para determinar quién debe asumir la responsabilidad.