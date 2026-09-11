"Escándalo" por el cierre repentino de las clínicas de Vivanta rescatada con 40 millones de la SEPI

El cierre de numerosos centros de la cadena de clínicas dentales Vivanta ha pillado totalmente desprevenidos a muchos de sus pacientes, que ya tenían citas programadas y tratamientos odontológicos en marcha. Tal y como relata el Consejo General de Dentistas de España, no habrían sido informados y carecen de información sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado, calificando este cierre como un "escándalo".

Esta organización critica que es "inadmisible que pacientes con tratamientos en curso y, en muchos casos, abonados anticipadamente puedan quedar de un día para otro en una situación de incertidumbre asistencial y económica". Para más inri, este colegio de dentistas asegura que en numerosos casos estos tratamientos han sido abonados total o parcialmente por adelantado, o incluso financiados mediante créditos vinculados.

Algunos tratamientos en marcha ya estaban pagados

Desde Aestes Dental, la matriz del grupo que opera las clínicas Vivanta, se aseguró este jueves que "garantizará la realización y finalización del 100% de los tratamientos en curso, tanto los financiados como los abonados directamente por los pacientes".

Según la compañía, en aquellos casos en los que una clínica de Vivantadental se haya visto afectada por los recientes ajustes de actividad, los pacientes podrán continuar y completar su tratamiento a través de la red de clínicas Vitaldent, "sin necesidad de volver a pagar por lo ya contratado".

Vivanta recibió 40 millones de euros de la SEPI

Todo esto ocurre en un contexto en el que el Grupo Vivanta recibió 40 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el año 2022. Como podemos leer en el siguiente comunicado de la empresa estatal, "el Consejo [de ministros] también ha aprobado la concesión de una ayuda de 40 millones de euros al Grupo Vivanata, que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importación de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones de euros".

Sin embargo, el préstamo sigue sin estar devuelto. El ordinario iba por cuotas y en 2023 correspondía la primera: 2,94 millones de euros más intereses. No se pagó. El FASEE, gestionado por la SEPI, aplazó esa cuota un año y el retraso empezó a generar intereses de demora.

Aún no ha devuelto los dos préstamos

En mayo de 2024 se modificó el contrato: en lugar de seguir pagando por plazos, el principal y los intereses de ambos préstamos quedaron agrupados en un sólo pago el 6 de julio de 2028. En abril de 2026 el Gobierno autorizó otra novación del calendario. Según el portal de transparencia de Aestes, el vencimiento de ese pago único pasó al 6 de julio de 2032.

Así pues, la cuestión de fondo es que esta empresa, rescatada con 40 millones de dinero público y de los que actualmente no consta que haya devuelto ambos préstamos, ha empezado a cerrar clínicas en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia (tal y como explica la OCU). Esto lo han hecho sin aviso previo a los pacientes que tenían tratamientos en marcha, generando así incertidumbre a aquellos que ya habían pagado parcial o totalmente estos tratamientos.