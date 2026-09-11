La presidenta de la empresa de vivienda de Sánchez es experta en igualdad de género y cobrará más de 100.000 euros

Una de las medidas más recientes que ha sacado adelante el Gobierno de España en materia de vivienda ha sido el nombramiento de Maribel Ramos Vergeles, psicóloga y especialista en igualdad de género, como nueva presidenta de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda, en sustitución de Leire Iglesias, que pasa a ser la nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Así lo anunció el Gobierno el 1 de septiembre, cuando su nombramiento fue aprobado en el Consejo de ministros. En el comunicado emitido por Casa 47, podemos leer que Maribel Ramos Vergeles "desde esta posición asumirá la máxima representación de Casa 47 en una etapa marcada por el crecimiento del parque estatal de vivienda asequible y el despliegue de un nuevo modelo de vivienda pública concebida como un derecho de la ciudadanía".

Una experta en igualdad como nueva presidenta de Casa 47

En dicho comunicado se hace un repaso de la carrera de la nueva presidenta de la entidad pública de vivienda. Entre sus logros académicos figura que es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, especialista en Intervención Social y Género por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y que cuenta con un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos.

Más adelante se puede leer que "su formación se completa con programas especializados en economía, políticas públicas e igualdad de género, gestión de proyectos, gestión estratégica y liderazgo social e innovación estratégica, cursados en instituciones como el Instituto de Estudios Fiscales, la Escuela de Organización Industrial, IESE Business School y ESADE".

Antes de incorporarse a Casa 47, Ramos Vergeles fue coordinadora de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Extremadura, dependiente de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura (2009-2011), entre otros cargos. Esta psicóloga inició su trayectoria como técnica de igualdad en la Subdirección General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y como docente e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca (2002-2004).

Poca experiencia en materia de vivienda

En cuanto a su experiencia en el sector de la vivienda, Ramos Vergeles ha ocupado el cargo de directora general del Parque de Vivienda Asequible de Casa 47 desde enero de 2025 hasta la actualidad, además de haber trabajado entre 2018 y 2024 como subdirectora general de Innovación de Hogar Sí, una ONG cuyo objetivo es poner fin al sinhogarismo en España.

En relación con el sueldo que podría percibir la nueva presidenta de Casa 47, los datos más recientes (ejercicio 2025) indican que el salario anual bruto de la presidenta de la entidad fue de 126.265,58 euros. El puesto que hasta ahora ha desempeñado Maribel Ramos Vergeles como directora general del Parque de Vivienda Asequible tenía en 2025 una retribución básica de 59.150,98 euros, un complemento de puesto de 20.007,85 euros y un complemento variable de 13.061,28 euros. Es decir, la retribución ordinaria de ese cargo ascendía a 92.220,11 euros anuales brutos.

Un sueldo anual de más de 100.000 euros

Además, el documento de transparencia recoge una indemnización por extinción de contrato de 1.489 euros (importe estimado a 31 de diciembre de 2025), que no forma parte de la retribución habitual, sino que se abonaría solo en caso de cese en determinadas circunstancias.

Así pues, vemos que la nueva presidenta de Casa 47 es una psicóloga experta en políticas de igualdad de género cuya experiencia en materia de vivienda se basa fundamentalmente en haber pertenecido a una ONG contra el sinhogarismo y en formar parte de la propia Casa 47 desde enero de 2025, una entidad cuyos logros en la mejora del acceso a la vivienda son pocos o nulos.