Alerta en la Agencia Internacional de la Energía: la capacidad de refino de petróleo está "al límite"

Los precios y el abastecimiento de carburantes y energía no dependen únicamente de la oferta de crudo disponible. Así, además de la relación entre oferta y demanda de petróleo en el mercado, del ritmo de extracción de crudo y de los flujos de buques petroleros, un factor clave reside en la capacidad de refino de la industria.

En este sentido, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha alertado recientemente de que el problema actual del mercado energético europeo está, precisamente, en la falta de capacidad de refino para convertir el crudo en los productos que utilizan hogares y empresas. Así lo confirma ahora la Agencia Internacional de la Energía en su informe sobre la situación del mercado petrolero correspondiente al mes de septiembre.

La capacidad de refino, al límite

Lo que caracteriza en estos momentos al mercado energético es la incertidumbre. En los últimos meses, organismos como la Agencia Internacional de la Energía han modificado sus estimaciones sobre producción y demanda de energía. Así, en su último informe el organismo vuelve a informar de que la demanda mundial de petróleo disminuirá en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026. De este modo, la AIE cuantifica en 940.000 barriles diarios adicionales la caída en comparación con el mes anterior.

La razón fundamental, según la agencia, de que aumenten las estimaciones sobre la caída de la demanda mundial reside en "el estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que retrasa la normalización de los flujos hasta el próximo año". Así, el informe también apunta que "las pérdidas se concentrarán en los destilados intermedios y las materias primas petroquímicas, especialmente en Asia". En cualquier caso, la agencia también prevé que la demanda de petróleo se recupere el próximo año en 2,6 millones de barriles diarios en 2027, lo que compensaría las pérdidas de este año.

Por su parte, de acuerdo con las estimaciones de la AIE, "la producción mundial de petróleo cayó 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en agosto, hasta los 100,1 mb/d, debido a que más de 10 mb/d de la producción del Golfo permanecieron paralizados ante el aumento de los riesgos para la seguridad". Así, el organismo incide en que "se prevé que la oferta total de petróleo disminuya 5,7 mb/d este año, hasta los 100,7 mb/d, y la recuperación prevista en el Golfo se ha pospuesto hasta 2027". Del mismo modo, igual que con la demanda, la agencia espera que la producción repunte el próximo año en 8 millones de barriles diarios.

En este contexto, la agencia informa de que "en agosto, el procesamiento de crudo alcanzó un máximo estival de 81,4 millones de barriles diarios (mb/d), un aumento de 960.000 barriles diarios con respecto al mes anterior, pero 4,2 mb/d menos que hace un año". Asimismo, explica que las reservas mundiales de petróleo observadas cayeron otros 95 millones de barriles en agosto, "lo que eleva la reducción acumulada desde febrero a 507 millones de barriles".

Ahora bien, en su informe la AIE pone especial énfasis en los problemas que enfrenta la economía mundial para refinar el petróleo. "El aumento tanto de los futuros del crudo como de los precios físicos palidece en comparación con el de los productos refinados, donde la escasez de mercado es ahora más aguda", asegura el organismo. En este sentido, la agencia advierte de que "las exportaciones de productos refinados y GLP siguen siendo casi un 60%, o 3,7 millones de barriles diarios, inferiores a las de febrero".

Así las cosas, la AIE también adelanta que "las importantes pérdidas de materias primas petroquímicas y suministros de productos refinados, junto con el aumento de los precios del combustible, especialmente del diésel, seguirán afectando negativamente al consumo". Por ello, la agencia asegura que "con la disminución de las reservas y el sistema mundial de refinación al límite, la necesidad de avanzar en la resolución del conflicto en Oriente Medio —y de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva cinco años— es mayor que nunca para evitar una mayor contracción del mercado y la destrucción de la demanda".