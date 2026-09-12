¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Aragón?

Con la vuelta al cole, las familias afrontan cada septiembre un importante desembolso en libros de texto, material escolar, guardería y actividades de apoyo. Parte de estos gastos puede tener además un reflejo en la declaración de la Renta a través de las deducciones autonómicas.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha elaborado un informe en el que recoge las deducciones aplicables en el IRPF por los gastos relacionados con la vuelta al cole en las Comunidades Autónomas de régimen común. En Aragón, encontramos beneficios fiscales por la compra de libros y material escolar, los gastos de guardería y las clases de apoyo o refuerzo, entre otros.

Hasta 150 euros por hijo por libros y material escolar

En Aragón, las familias pueden aplicar una deducción por las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como por el material escolar destinado a estos niveles.

La cuantía máxima depende tanto de la renta como de si la declaración es individual o conjunta. En las declaraciones conjuntas, los contribuyentes que no sean familia numerosa pueden deducirse hasta 100 euros por hijo cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere los 12.000 euros; hasta 50 euros por hijo cuando se sitúe entre 12.000,01 y 20.000 euros, y hasta 37,50 euros por hijo cuando se encuentre entre 20.000,01 y 25.000 euros.

En el caso de las familias numerosas, la deducción alcanza los 150 euros por cada hijo, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere los 40.000 euros.

Para las declaraciones individuales, los límites son de 50, 37,50 y 25 euros por hijo, respectivamente, según la renta se encuentre hasta 6.500 euros, entre 6.500,01 y 10.000 euros o entre 10.000,01 y 12.500 euros. Las familias numerosas pueden aplicar una cuantía fija de 75 euros, siempre que no superen los 30.000 euros de renta.

La guardería

Aragón también contempla una deducción por los gastos de custodia de menores de tres años en guarderías o centros de educación infantil. En este caso, los contribuyentes pueden deducirse el 15% de las cantidades satisfechas, con un límite máximo de 250 euros por cada hijo.

El límite se reduce a 125 euros en el periodo impositivo en el que el niño cumple los tres años. Además, existen límites de renta: la suma de la base liquidable general y del ahorro debe ser inferior a 35.000 euros en declaraciones individuales y a 50.000 euros en declaraciones conjuntas, mientras que la base imponible del ahorro no puede superar los 4.000 euros.

Esta deducción puede incrementarse en un 20% para determinados contribuyentes que tengan su residencia habitual en determinados asentamientos rurales con riesgo alto o extremo de despoblación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa aragonesa.

Clases de refuerzo

Las familias aragonesas también pueden beneficiarse de una deducción por las clases de apoyo o refuerzo recibidas por sus hijos en horario extraescolar. El incentivo alcanza el 25% de las cantidades destinadas a estos servicios, tanto si se realizan en centros educativos como en centros externos, públicos o privados, o si las imparten personas físicas dadas de alta en el correspondiente epígrafe del IAE.

Los límites vuelven a depender de la renta y del tipo de declaración. En las declaraciones conjuntas, los contribuyentes que no sean familia numerosa pueden deducirse hasta 200 euros por hijo con rentas de hasta 12.000 euros; hasta 100 euros cuando la renta se sitúe entre 12.000,01 y 20.000 euros, y hasta 80 euros entre 20.000,01 y 25.000 euros.

Para las familias numerosas, el límite alcanza los 300 euros por hijo, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere los 40.000 euros.

En las declaraciones individuales, los límites para quienes no sean familia numerosa son de 100, 80 y 50 euros por hijo, en función de los correspondientes tramos de renta. Las familias numerosas pueden alcanzar igualmente los 300 euros por hijo, con el límite de 30.000 euros de renta.

La deducción se reduce, además, en la cantidad correspondiente a las ayudas públicas recibidas para cubrir total o parcialmente estos gastos.

Deducciones por transporte y discapacidad

El catálogo aragonés incorpora otras deducciones relacionadas con los gastos familiares. Entre ellas figura una de 50 euros por la adquisición de abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, incluidas las cuotas para utilizar sistemas públicos de alquiler de bicicletas.

Asimismo, existe una deducción específica del 25% de las cantidades destinadas a actividades de formación para fomentar la autonomía y la vida independiente de menores con una discapacidad igual o superior al 65%. Los límites dependen también de la renta, del tipo de declaración y de la condición de familia numerosa.