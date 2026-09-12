La aceitera Dcoop dispara su negocio del pistacho mientras puja por Deoleo

Dcoop prevé recoger 1.000 toneladas de pistacho esta campaña, un 58,7% más que el año pasado, y acaba de invertir casi cuatro millones de euros en dos nuevas plantas en Castilla-La Mancha. La cooperativa, conocida por su enorme negocio aceitero, lleva años diversificando su negocio alrededor de los frutos secos. Sin embargo, no es suficiente. La carrera por Deoleo entra en su recta final y Dcoop no quiere quedarse fuera de la disputa por la compañía que está detrás de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca. El desenlace está previsto para este mes de septiembre.

La cooperativa Dcoop creó su Sección de Frutos Secos en 2017 y adquirió en 2022 una planta de procesado en Villa del Río (Córdoba). Desde entonces, la producción de pistacho ha pasado de apenas 18 toneladas al millar que prevé recoger este año. Los buenos datos de esta campaña se deben a una mejor cosecha en muchas comarcas, la incorporación de nuevos socios y, sobre todo, la entrada en producción de plantaciones jóvenes.

Además, Dcoop también crece con dos nuevos centros de recepción en Fernán Caballero (Ciudad Real) y Cazalegas (Toledo), una inversión conjunta de 3,97 millones de euros. Con ellos, la cooperativa suma seis instalaciones vinculadas a este cultivo: cuatro en Castilla-La Mancha y dos en Andalucía, incluida su fábrica de procesado de Villa del Río. La idea es controlar toda la cadena, desde los agricultores hasta la comercialización.

Mucho más que una aceitera

Dcoop hace tiempo que dejó de ser únicamente una cooperativa de aceite. La compañía se define como una "gran cooperativa alimentaria de segundo grado" que reúne a empresas, principalmente cooperativas, propiedad de unas 75.000 familias agricultoras y ganaderas. Además del aceite, trabaja con aceituna de mesa, vino, frutos secos, cereales, ganadería, leche de cabra, orujo y otros suministros.

El tamaño también ayuda a entender la dimensión de la estrategia. Dcoop cerró 2024 con 1.555 millones de euros de facturación, según sus propios datos, y aunque la cifra de 2025 descendió hasta 1.421 millones por la evolución de las cotizaciones agrícolas, el grupo continúa moviendo más de 1.400 millones de euros al año.

El aceite sigue siendo, con mucha diferencia, su principal negocio. Pero la lógica es sencilla: cuantos más productos pueda concentrar, transformar y comercializar, más capacidad tendrá para capturar valor para sus socios.

La operación Deoleo

La cooperativa andaluza ha ofrecido unos 470 millones de euros por Deoleo, aunque la italiana Coricelli ha puesto sobre la mesa una propuesta superior, de 500 millones, según las informaciones publicadas sobre el proceso.

Dcoop ha reconocido que la operación se ha complicado y su director general, Rafael Sánchez de Puerta, ha pedido incluso al Gobierno español que se "implique", como el Gobierno de Italia, que "ha tomado partido".

"Hay una oferta que ahora mismo va por delante, que es la de Coricelli, y lo que tenemos es que esperar acontecimientos. Hemos hecho una oferta, estamos en el proceso, pero no podemos estar en una subasta permanente que no sabemos a qué nivel nos va a llevar. Nuestra oferta está por encima de lo que inicialmente teníamos previsto y creemos que está por encima de lo que es un precio razonable de la empresa", señaló durante una entrevista esta semana en Canal Sur.

Por ahora, por tanto, Deoleo sigue siendo una batalla abierta. Coricelli parte con ventaja, Dcoop mantiene su oferta y el sector agroalimentario andaluz presiona para que la compañía permanezca bajo control español. El desenlace está previsto para este mes de septiembre.