Sánchez y su Estado de derecho a la carta: Hacienda sí y defensa de las fronteras no

Se sabe que hay gente que cobra pensiones de incapacidad a sabiendas de que no cumplen las condiciones para percibirlas. También, que hay asalariados que, con la complicidad de médicos, reciben bajas que se extienden bastante más allá de lo razonable.

Podemos imaginar muchas situaciones más de este estilo, con personas que saben que actúan mal, pero que lo hacen de todas formas. Como es evidente, hay gente intachable en todos los ámbitos. Pero mi impresión, que creo que es ampliamente compartida, es que la indulgencia con la propia corrupción es mayor que, digamos, hace 20 o 25 años. Picaresca hubo siempre; yo hablo de otra cosa. Hablo de una progresiva degradación moral.

Degradación moral que tiene un correlato legal. Porque hemos aceptado vivir en un Estado Arbitrario de Derecho. Es decir, una situación donde el Gobierno elige, arbitrariamente, qué leyes se cumplen y cuáles no.

Las leyes tributarias y las normas de tráfico se cumplen de un modo escrupuloso, como cualquiera puede constatar. En cambio, las leyes que rigen el ciclo presupuestario, las de defensa de las fronteras o las de inmigración solo se cumplen en la medida en que interesa al Gobierno. Peor aún: se hacen 'regularizaciones' para quienes entraron a España violando la ley, llegando a la ignominia de haber colocado carteles en cárceles para facilitar la regularización a presos. Nunca creí que el PSOE podría llegar a tanto.

El Estado Arbitrario de Derecho incluye también otro tipo de corrupción legal: se hacen normas que solo convienen al interés político del Gobierno de turno, disfrazadas de actos de 'justicia'. Un caso es la Ley de Nietos, que facilita la obtención de la ciudadanía española a cientos de miles de personas con la intención solapada de alterar el censo electoral en beneficio de las izquierdas (trampa felizmente neutralizada, al menos de momento, por el Tribunal Supremo). Otro caso es el del Real Decreto 210/2022 que regula el Bono Cultural Joven, por el cual se regalan 400 euros a quienes cumplan 18 años, por capricho del Gobierno aunque con evidentes intenciones electorales. Una afrenta que comete el mismo Gobierno que se ha negado a deflactar el IRPF pese a la inflación de prácticamente el 25% que se acumuló desde 2018.

No es casual que estemos normalizando la degradación moral y el Estado Arbitrario de Derecho en el mismo momento en que el Gobierno, tanto por el número de empleados públicos como por el volumen del gasto público, es más grande que nunca. Porque cuanto más grande es el gasto público, mayor es el número de personas y empresas que dependen económicamente del sector público, por lo que les conviene callar lo que en otro momento podrían haber denunciado. A eso se añade que, cuanto mayor es el gasto público, también crece la expectativa de recibir 'algo' por parte de quienes aún no 'pillaron cacho'.

El estatismo, como vemos, es un empobrecedor moral. Pero también nos empobrece materialmente. Primero, porque una mayor proporción de los recursos disponibles se asigna con criterios políticos y no de mercado. Además, porque la arbitrariedad en el cumplimiento de la ley conlleva un mayor riesgo para quien quiera invertir. De ahí que esa mayor percepción de riesgo pueda traducirse en la concreción de menos proyectos de inversión, en un debilitamiento de la inversión extranjera o en la salida de capitales, por ejemplo, todas cosas que confluirían en una productividad estancada, como de hecho ya lo está.

El inicio del artículo podía dar la impresión al lector de que estaba hablando de algo casi filosófico; el final cierra el círculo y muestra lo contrario: hablo de las cosas del comer. Porque con una productividad estancada es imposible que suba el poder de compra de los salarios de forma sostenible. A partir de ahí, mil cosas que podrían ir mejor, irán peor (ahorrar para la jubilación, comprar una casa más grande, un coche nuevo, etc.).