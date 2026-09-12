Los ministerios de Economía y Hacienda dirigidos por Carlos Cuerpo y Arcadi España han asestado un duro varapalo al proyecto estrella de la ministra de Sanidad, Mónica García: el Estatuto Marco, por el que los médicos irán a la huelga indefinida a partir del mes de octubre. Los informes realizados por ambos departamentos a finales de junio dejaban al descubierto que el proyecto no incluía siquiera una "estimación del impacto presupuestario".

Especialmente duro, el de Hacienda, que pedía "identificar la financiación que aportará el Estado para compensar a las Comunidades Autónomas", un "estudio aproximado sobre los gastos de personal y el impacto presupuestario", recalcando que "es preciso que se aporte una estimación de su coste". Incluso cuestionaba la negativa de Sanidad a no presentar memoria económica ni recursos humanos sobre la medida.

Señalaba, además, como "previsible" la "necesidad de modificaciones presupuestarias", por lo que consideraba "adecuado" que el Ministerio de Sanidad haga la estimación y los cálculos de esos costes. Ante estos reproches, Sanidad incorporó en agosto una breve memoria económica, pero que no recoge el impacto económico de la nueva escala salarial ni de la jornada de 35 horas, y que calcula un gasto de 1.892,5 millones hasta 2031.

Huelga indefinida el 28 de octubre

Además de carecer de memoria económica completa, el Estatuto no va acompañado de un informe del Consejo de Estado, ni un informe jurídico y técnico. Se ha realizado de manera unilateral, sin coordinación con los ministerios económicos y de la Seguridad Social, a pesar de que les afecta de lleno, ni las comunidades o los médicos.

"Es una chapuza", traslada Víctor Pradera, el secretario de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a Libertad Digital. Este sindicato, junto con otra decena de asociaciones, ha convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. Es la primera vez en la historia española que ocurre una coordinación y convocatoria de este tipo que va a afectar a todo el territorio español.

Los médicos piden "tener voz" en un Estatuto que no ha tenido en cuenta su opinión y sus reivindicaciones. Entre otras, la "falsedad" de una jornada de 35 horas semanales, anunciada a bombo y platillo, pero que recoge una "trampa" para los médicos, ya que la cláusula de servicios especiales permite ampliarla hasta las 45 o más de 90 en casos excepcionales.

Un tratamiento diferencial con respecto al resto de profesiones sanitarias que no tiene compensación económica, ya que se equipara a "todos los graduados", es decir, médicos y enfermeros, pese a la diferencia de formación y de responsabilidad que existe.

Desde el sindicato Amyts, su secretaria general, Ángela Hernández, nos explica que es necesario "fidelizar a los médicos" en el sector público, para evitar que se marchen al extranjero y al sector privado, como ocurre ahora. Entre otras desventajas, la jornada complementaria no computa ahora para la jubilación, se paga menos que una hora ordinaria y es obligatoria hasta los 55 años.

Reivindicaciones, todas ellas, que no han sido atendidas por la ministra Mónica García. "El sistema de salud pública, tal y como lo conocemos, está en riesgo, tanto en calidad como en viabilidad", advierten ambos. "Vamos a tener un serio problema, faltan facultativos de todo tipo en hospitales comarcales, médicos de familia, pediatras…" explican a este periódico.

La huelga, admiten, empeorará las listas de espera y la atención a los pacientes, pero aseguran verse forzados a esta situación para que la ministra les escuche y negocie directamente con los médicos su estatus, diluido ahora entre las condiciones de todos los profesionales del sector sanitario.