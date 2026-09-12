El dato que desmonta la falacia de Afra Blanco sobre los alquileres

El pasado 5 de septiembre, en el programa La Sexta Xplica, presentado por José Yélamo, se volvió a tratar la cuestión de la vivienda y, en particular, de los alquileres, un tema abordado en multitud de ocasiones y que siempre deja algún que otro titular por las opiniones de sus tertulianos. En esta ocasión, una de las intervenciones más llamativas tuvo el sello de Afra Blanco, quien ya ha aparecido en varias ocasiones en este medio.

En el siguiente post, publicado por la cuenta oficial del programa en X, se puede ver la intervención de la activista y sindicalista de UGT:

🏢 "En Barcelona se han decretado zonas tensionadas y prohibido pisos turísticos" 👉 Afra Blanco (@AfraBlanco) pone el foco en uno de los problemas de vivienda: las zonas tensionadas por el turismo. Lo contamos en #laSextaXplica pic.twitter.com/aEJkqQZwZa — laSexta Xplica (@laSextaXplica) September 5, 2026

Como vemos, durante su turno de palabra dijo lo siguiente:

"Te puedo hablar de Barcelona, te puedo hablar de Jaume Collboni y te puedo decir que en Barcelona no solamente se han decretado las zonas tensionadas, sino que en Barcelona se han prohibido los pisos turísticos. Te puedo hablar y es amplificar precisamente las competencias de los ayuntamientos. Lo que sí que es cierto es que los titulares son capaces de llenar campañas. Los titulares, que no las propuestas, son capaces de llevar, por ejemplo, a Milei frente a Argentina", comenzaba expresando Afra.

"Y son capaces también de llevar a Trump frente y al frente de Estados Unidos. Y los votos serían capaces también, que no las propuestas, porque esas no las conocemos, de llevar también, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo y a Abascal al frente de España. Pero como la cosa va de titulares, también nos podemos ayudar en los titulares para entender precisamente que no todos los políticos son iguales y que no a todos los políticos les preocupa exactamente lo mismo ni los mismos", explicaba la activista.

¿La solución para Afra? Limitar o prohibir el alquiler turístico

"Ejemplo, te lo acabo de dar. Barcelona prohíbe pisos turísticos y tiene decretada zona tensionada. Bilbao cobrará 10 euros por metro cuadrado por cada vivienda vacía. Nueva York limita precisamente el aumento a los precios del alquiler y fortalece las leyes. Berlín implementa un tope el aumento de los alquileres. París reserva el 30% de sus nuevas viviendas a viviendas asequibles. ¿Y qué tenemos? Madrid. Madrid prohíbe la decretación de las zonas tensionadas", alegaba la tertuliana.

"¿Qué más tenemos? El 74% de los hogares madrileños destinan más del 30% de los ingresos a la vivienda. El 42% de los madrileños se tienen que mudar. Madrid rompe la barrera de los 75.000 vecinos y vecinas con más de 3 viviendas. Y un titular, y acabo, tengo muchos más, pero acabo con un titular que no va del aticazo. El último titular es que el Partido Popular en Madrid ha conseguido un número uno. Madrid por primera vez es la ciudad más cara en alquiler", proseguía la sindicalista de UGT.

"Ha conseguido superar a Barcelona, ha conseguido superar precisamente a San Sebastián y por lo tanto los titulares que teníamos para Barcelona se los damos a Madrid. Madrid no es tierra para jóvenes, Madrid no es tierra para autónomos, Madrid no es tierra para la inversión y Madrid no es tierra para las familias trabajadoras", terminaba su intervención.

La experiencia en Barcelona no le da la razón

De esta forma, vemos que la solución (o una de las soluciones) que defiende Afra Blanco para acabar con el encarecimiento de los alquileres pasa por acabar con la vivienda turística o minimizarla. En vista de esto, es necesario saber si la restricción de los pisos turísticos está surtiendo efecto en Barcelona.

Gracias a un gráfico elaborado por el economista Daniel Fernández, que lo compartió en su cuenta de X citando el tuit con el vídeo de Afra Blanco, podemos ver que el menor número de viviendas turísticas en Barcelona no ha hecho que los precios bajen, sino que más bien han seguido subiendo.

Veamos el siguiente post:

Barcelona, desde 2020: - Vivienda turística cae un 52%

- Precio alquiler sube un 25% https://t.co/D4acmyoFRG pic.twitter.com/iqNO7ux7IY — Daniel Fernández Méndez (@danfmsg) September 6, 2026

Como se puede ver en el gráfico, en Barcelona, desde el año 2020 hasta la actualidad, la vivienda turística ha caído un 52%, mientras que el precio de los alquileres en la ciudad condal ha crecido un 25%. De esta forma, vemos que la tesis de Afra Blanco se desmonta por completo, ya que, a pesar de que haya menos vivienda turística, eso no ha impedido que los precios del alquiler sigan creciendo.

En Barcelona cae la vivienda turística pero siguen subiendo los precios

Hace unas semanas ya contamos en este medio el caso de Viena con los alquileres turísticos, donde la regulación en la capital de Austria sobre Airbnb y este tipo de alquileres no aumentó la oferta de vivienda residencial de larga duración, pese a que ese era su principal objetivo.

Por lo tanto, vemos que cada vez hay más ejemplos que evidencian el fracaso de controlar y/o prohibir los alquileres turísticos, ya que estos suponen un porcentaje muy pequeño del total de la vivienda en alquiler y no resulta nada sencillo que esas viviendas pasen al mercado residencial.