El Ministerio de Vivienda gasta 79.194 euros en vigilar a la prensa y las redes sociales

Durante los últimos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido en varias ocasiones que "esta legislatura va a ser la de la vivienda", dando a entender que en la presente legislatura se iba a dar solución (o a tratar de darla) al problema de la vivienda, tanto al encarecimiento de los alquileres como al de los precios de compra. No obstante, la realidad es que los precios de ambas modalidades no han dejado de crecer desde que asumió el cargo en 2018.

Mientras tanto, en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana parecen estar más preocupados por lo que se dice de ellos en los medios de comunicación y en las redes sociales que por encontrar una solución efectiva al problema de la vivienda, que pasaría por facilitar la construcción de vivienda y otorgar seguridad jurídica a los propietarios, entre otras medidas.

79.194 euros para vigilar a la prensa y a las redes sociales

Así se deduce de una reciente licitación que el propio Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que finaliza el 10 de septiembre de este año y que se puede comprobar aquí. Dicho servicio tendría un precio de 79.194 euros y se realizaría por un periodo de 24 meses.

En el objeto de la licitación podemos leer lo siguiente: "La prestación objeto de este contrato es un servicio de seguimiento y archivo de todas las informaciones relacionadas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y CASA 47 Entidad Pública Empresarial de Suelo en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, blogs y redes sociales, así como de asuntos específicos que pueden variar en función del interés del Departamento".

"La empresa adjudicataria deberá realizar un proceso de seguimiento de noticias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales (tanto de aquellos de naturaleza exclusivamente digital, como de aquellos que combinen edición en papel y digital), además de otras plataformas digitales en internet y de seguimiento de las principales redes sociales; volcando el contenido en una plataforma web documental y el mantenimiento del mismo en una base de datos. El servicio deberá cubrir las necesidades de seguimiento y archivo de toda la información relacionada con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y Casa 47 Entidad Pública Empresarial de Suelo, como organismo dependiente del mismo", se explica en el documento.

Esta no es la primera vez que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se recurre a vigilar lo que se dice sobre ellos tanto en medios de comunicación como en redes sociales. A principios de año contamos en este medio cómo su Gobierno había gastado en el año 2025 un total de 468.000 euros en este monitoreo de la prensa y principales redes sociales. De hecho, el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya estaba entre las instituciones que hicieron uso de esta práctica, gastando un total de 50.003 euros.

Así pues, comprobamos que desde el Ejecutivo se tiene un gran interés por saber lo que se dice sobre ellos, un esfuerzo que más bien podrían dirigir a realizar bien su trabajo y a encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos, o por lo menos a no generarles más problemas como ocurre en la actualidad.