Fedea exige a Sánchez restringir las ayudas públicas a la industria china

¿Hasta qué punto es China un socio fiable? ¿Tenemos que protegernos ante la amenaza que se esconde tras el uso político y estratégico que hace el régimen chino de la economía y el comercio? ¿Son las inversiones uno de los instrumentos de los que se sirve Xi Jinping para presionar políticamente a otros Estados? Todas estas preguntas resultan especialmente relevantes en un contexto en el que Gobiernos como el español ejecutan directamente ayudas públicas a la industria china y muestran una gran cercanía con el régimen comunista.

Así las cosas, un informe elaborado por Fedea destaca la importancia de endurecer las condiciones para la llegada de inversiones productivas procedentes de China. De este modo, el organismo exige al Gobierno tomar medidas de estas características y, además, condicionar cualquier ayuda pública a "inversión ejecutada y a hitos verificables", evitando subvencionar meros anuncios o compromisos iniciales.

Mayor control para las ayudas públicas a China

Lo cierto es que, en su informe, Fedea defiende mantener una política general de apertura ante la inversión china, especialmente por el peso de España como segundo productor de automóviles de la Unión Europea y por la ausencia de un gran fabricante de capital nacional. Sin embargo, advierte de que esta apertura no debe traducirse en una aceptación automática de cualquier proyecto ni en subvenciones sin garantías para la economía local.

Concretamente, el think tank propone evitar que las administraciones autonómicas y locales compitan entre sí rebajando las condiciones exigidas a los inversores. Para ello plantea crear "un registro único de ayudas y compromisos" que permita conocer el apoyo público total recibido por cada proyecto, comparar las diferentes ofertas y comprobar posteriormente si se han cumplido.

Del mismo modo, en relación con los proyectos de mayor dimensión, Fedea recomienda realizar consultas tempranas con la Comisión Europea para reducir el riesgo de que las ayudas españolas se acumulen a subvenciones concedidas por otros países y puedan resultar incompatibles con las normas del mercado interior.

En este sentido, el informe considera que las llamadas "condiciones industriales", relacionadas con el empleo, la formación, el uso de proveedores locales y la generación de valor añadido, deben establecerse exclusivamente mediante las bases reguladoras de las subvenciones públicas. Estas condiciones, añade Fedea, deben aplicarse con independencia de la nacionalidad del inversor.

Por otra parte, el informe reclama una modificación del sistema español de control de inversiones. Al respecto, Fedea incide en que la legislación vigente está diseñada principalmente para operaciones que implican un cambio de titularidad o la toma de control de empresas ya existentes, destacando además que esta regulación deja fuera del examen determinadas reestructuraciones internas y ampliaciones de filiales que ya están controladas por inversores extranjeros.

En consecuencia, el think tank propone adaptar la normativa para incluir expresamente las inversiones de nueva planta y las ampliaciones sustanciales en sectores estratégicos. Para ello plantea, concretamente, establecer umbrales y criterios previsibles. Ahora bien, Fedea subraya que este mecanismo no debería convertirse en un instrumento general para imponer contenido nacional o exigir transferencias tecnológicas.

No obstante, uno de los elementos fundamentales del informe reside en la necesaria diferenciación entre los grandes anuncios de inversión y su ejecución efectiva. Al respecto, Fedea calcula que las operaciones de capital chino en España desde 2019 ascienden a unos 14.500 millones de euros, concentradas en su mayor parte a partir de 2024.

Sin embargo, el estudio distingue entre las operaciones anunciadas y las realmente materializadas. En este sentido, Fedea explica que, de esa cantidad, 1.700 millones corresponden a operaciones ya completadas, mientras que 6.100 millones están en construcción y otros 6.800 millones son anuncios que todavía no se han materializado.

Con todo, Fedea considera que las plantas dedicadas exclusivamente al ensamblaje no tienen por qué prohibirse, pero sostiene que no deberían recibir el mismo nivel de apoyo público que una instalación integrada que incorpore procesos como estampado, soldadura e ingeniería local. Así, el think tank considera que, cuando existan subvenciones, habría que condicionarlas a una trayectoria verificable de integración productiva y al desarrollo de una "autonomía operativa" en ámbitos como las licencias, el software y la formación de los trabajadores.