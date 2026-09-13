Bruselas ha puesto en la diana la compra de segundas residencias. La Comisión Europea ha presentado esta semana su "Ley de Vivienda Asequible", que amenaza con restringir todavía más el libre funcionamiento del mercado inmobiliario en el Viejo Continente.

Entre las medidas que más han llamado la atención de esta nueva normativa está el establecimiento de un marco europeo para facilitar jurídicamente que los Estados, regiones o ayuntamientos puedan adoptar restricciones como la limitación de la adquisición de viviendas que no constituyan la residencia principal del comprador.

Es decir, el texto de Bruselas no supone aprobar directamente la prohibición de comprar segundas residencias en Europa, pero otorga el visto bueno para hacerlo a las Administraciones competentes de los diferentes países.

Las segundas residencias, en la diana

Así, el reglamento de la Comisión Europea garantiza la aplicación de "medidas que restrinjan la adquisición o el uso de terrenos y propiedades residenciales que no se adquieran ni utilicen con fines de residencia principal" siempre y cuando "dichas medidas estén justificadas por la necesidad de salvaguardar la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda" señalan.

En este sentido, Bruselas justifica este ataque a la compra de segundas residencias en que son una de las causas de la subida de los precios de la vivienda. Tal y como aparece en el cuestionario que la propia Comisión Europea ha publicado en su web para resolver dudas en torno a la norma, los responsables del texto aseguran que su entrada en vigor beneficiará a las "personas que buscan una vivienda" gracias al mantenimiento de "más hogares disponibles para las personas que desean vivir en ellos, particularmente en áreas donde los alquileres a corto plazo, las segundas viviendas o las vacantes prolongadas están agravando significativamente las presiones" en los precios de vivienda.

En el mismo cuestionario explican que "cualquier medida de este tipo debe basarse en pruebas de un efecto adverso significativo en la asequibilidad o disponibilidad de la vivienda, ser no discriminatoria, necesaria y proporcionada, estar adecuadamente orientada y limitada en el tiempo, y respetar los derechos fundamentales, incluido el derecho a la propiedad". Sin embargo, poner en cuestión la compra de una segunda residencia en Europa supone en sí mismo un ataque a la libertad de mercado.

El eurodiputado del PP, Borja Giménez Larraz, considera este punto "todo un desatino contra la libertad y de claro corte bolivariano". Su puesta en marcha estaría "dando alas y respaldo jurídico a impedir que se puedan comprar segundas residencias en Europa, lo que tampoco solucionaría un problema principal, que es de falta de oferta" señala en declaraciones a Libre Mercado.

La normativa de Bruselas también otorga su beneplácito a las limitaciones o prohibiciones en los diferentes territorios de los alquileres turísticos y a medidas para sacar al mercado viviendas vacías, como podría ser la fiscalidad, "siempre que la desocupación no esté justificada por el propietario".

La comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, y el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, han comandado la nueva norma, que también ha defendido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahora, seguirá el procedimiento habitual y tendrá que pasar por el Consejo y por el Parlamento Europeo para ser votada.