¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Andalucía?

Con la vuelta al cole, las familias afrontan cada septiembre un importante desembolso en educación, idiomas, informática y otras actividades. Parte de estos gastos puede tener además un reflejo en la declaración de la Renta a través de las deducciones autonómicas.

En el caso de Andalucía, los contribuyentes pueden beneficiarse de una deducción por determinados gastos educativos, mientras que la normativa autonómica también contempla un incentivo fiscal relacionado con el ejercicio físico y la práctica deportiva. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha elaborado un informe en el que recoge las deducciones aplicables en el IRPF por los gastos relacionados con la vuelta al cole en las Comunidades Autónomas de Régimen Común. En el caso de Andalucía, existen beneficios fiscales para determinados gastos educativos y para el deporte.

Las familias andaluzas pueden aplicar una deducción del 15% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas. El límite máximo de esta deducción es de 150 euros por cada hijo. Para poder aplicarla, debe tratarse de hijos por los que el contribuyente tenga derecho al mínimo por descendientes establecido en la normativa estatal.

Además, existen límites de renta. La suma de las bases imponibles general y del ahorro no puede superar los 80.000 euros en tributación individual ni los 100.000 euros en tributación conjunta. La deducción corresponde al contribuyente que haya satisfecho efectivamente los gastos. Cuando sean varios los contribuyentes que hayan realizado pagos, cada uno podrá aplicar la deducción sobre las cantidades que haya abonado.

También se puede desgravar por hacer deporte

Andalucía contempla además una deducción por los gastos en servicios relativos al ejercicio físico y la práctica deportiva. En este caso, los contribuyentes pueden deducirse el 15% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo en concepto de cuotas de pertenencia o adhesión a gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, federaciones deportivas y secciones deportivas o de recreación deportiva de otras entidades no deportivas.

El límite máximo es de 100 euros anuales por contribuyente. Esta deducción no se limita al deporte practicado directamente por quien presenta la declaración, ya que también pueden dar derecho al beneficio fiscal los gastos correspondientes al cónyuge o pareja de hecho, así como a las personas que den derecho a la aplicación de los mínimos por ascendientes o descendientes.