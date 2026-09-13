El fin del descuento al diésel amenaza con subir 24 céntimos por litro en octubre

El precio del gasóleo roza ya máximos históricos y los bolsillos de los españoles lo notan. Aún más después de que durante los meses de más desplazamientos por carretera -en el periodo estival- el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido volver a recaudar lo máximo posible en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). De ahí que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) haya solicitado al Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, mediante un escrito por registro, que adopte de manera "urgente" medidas "extraordinarias" para contener la presión inflacionista en los combustibles. Piden el retorno "inmediato" de la aplicación de un tipo impositivo reducido del 10% de IVA para los combustibles de automoción, pero también la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).

La reclamación no es nueva. De hecho, su director general, Nacho Rabadán, en conversación con Libre Mercado, recuerda que ellos llevan meses advirtiendo al Gobierno de que la situación es crítica porque la guerra de Irán ha destruido mucha infraestructura y como los mercados internacionales van a tardar tiempo en recuperarse, deberían mantener el IVA al 10% al menos durante el verano porque si no iba a acabar afectando al consumo. "No nos hicieron caso y aprobaron la rebaja en el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos, que no está mal pensada, pero ha quedado claro que ha sido absolutamente insuficiente para embridar los precios de los combustibles", explica. Y es que el aumento del precio en el diésel en más de un 15% en julio, hizo que automáticamente se activara una cláusula por la que en vez de ir reduciendo dicha rebaja, aumentaría. Así a los 10 céntimos de descuento aplicados en agosto habría que sumarle otros 10 para el mes de septiembre. Pero ese descuento total de 20 céntimos ha sido absorbido por el mercado en menos de ocho días.

Sin embargo, el problema puede ir a peor si llegamos a finales de septiembre y el Ejecutivo no prorroga ninguna ayuda fiscal. De ello advierte Rabadán diciendo que "si la Administración no actúa a partir del 1 de octubre la gasolina subirá 6 céntimos y el gasóleo, 24", lo que le coloría por encima de los 2 euros el litro.

Las gasolineras también salen perjudicadas

Una advertencia que no sólo vela por el bien de los consumidores, sino también de las propias gasolineras porque "estos precios tan caros a las estaciones de servicio les vienen fatal", explica el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Les perjudica también porque, primero, desincentiva el consumo y venden menos. Y segundo porque el 70% de las gasolineras son pymes que tienen que comprar ese producto para luego revenderlo. Las estaciones de servicio, según explica Rabadán, "tienen que destinar una cantidad mayor de recursos para aprovisionarse, pero es que además suben sus costes financieros, tienen que pagar al contado a 8 días cuando muchos clientes les pagan a 30, tienen que tener unos avales para la entrega de las cisternas, que lógicamente si el producto es más caro pues hay que actualizar esos avales y todo eso es más dinero". Por no hablar de la competencia de gasolineras en España tras el boom de las low cost que hace que en la actualidad tengamos 13.000 estaciones de servicio, casi las mismas que en Francia pero teniendo 12 millones menos de vehículos.