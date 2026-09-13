Rubén Pulido y el negocio de las ONG: "Monetizan cada inmigrante, cada plaza de acogida, cada traslado"

Detrás de cada patera que llega a las costas españolas hay dos industrias que no suelen analizarse juntas: la de las mafias que organizan el trayecto y la de las organizaciones que gestionan la acogida en destino. Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Rubén Pulido, analista político especializado en flujos migratorios, para desgranar la economía de un sistema que ha derivado en una red de trata institucionalizada.

Y es que el tráfico de personas es, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, el segundo negocio más rentable del mundo tras el narcotráfico. Pero a diferencia del narcotráfico, buena parte de su engranaje en destino es legal y se financia con dinero público. Las mafias monetizan cada traslado desde el continente africano. Las organizaciones humanitarias, cada plaza de acogida, cada trayecto en la península, cada asesoramiento legal... El individuo se convierte en unidad de negocio en los dos extremos de la cadena.

Lo que Rubén Pulido describe es la lógica de incentivos. Las tres grandes organizaciones que reciben la mayor parte del dinero público en España —Cruz Roja, Accem y CEAR— se han repartido sin aparente conflicto de intereses las distintas fases del proceso: primera acogida, traslados internos y asesoría legal. Accem completó más de 10.000 traslados entre 2024 y finales de 2025, a un coste estimado de unos 300 euros por inmigrante y vuelo. Cruz Roja, en el momento de la invasión de Ceuta, destinaba entre 15.000 y 20.000 euros diarios solo en la distribución de alimentos en la playa del Trampolín, habiendo percibido 6,5 millones de euros desde el inicio de la crisis.

También analizamos la conexión entre ambos extremos de la cadena. Cuando más buques de rescate operaron en el Mediterráneo, más salidas se registraron desde las costas libias y tunecinas. Y a la inversa: cuando esos buques desaparecían de la zona, los trayectos se reducían. La misma lógica aplica a las organizaciones en tierra: forman parte del itinerario que los traficantes ya tienen diseñado y describen a sus clientes antes de que estos embarquen. Sin esa estructura en destino, el negocio en origen pierde buena parte de su sentido.

Otra cuestión fundamental es el mecanismo económico que perpetúa el sistema. El presupuesto público genera una inercia casi imposible de revertir: quien no gasta la subvención recibida, la pierde el año siguiente y recibe menos al siguiente. El incentivo es gastar y pedir más, no ser eficiente. Así las cosas, lo que nació como respuesta coyuntural a una emergencia se transforma en una estructura permanente con personal fijo, locales, directores y subdirectores cuyo empleo depende de que siga llegando inmigración irregular. No hace falta asumir mala fe, pues basta con entender cómo funcionan los incentivos.

El resultado es que el tercer sector emplea hoy en España a cerca de 500.000 personas —entre asalariados y voluntarios con compensación— y la inmigración constituye su principal vector de crecimiento en los últimos veinte años. Por ejemplo, el coste por menor no acompañado acogido en un centro oscila entre los 4.000 y los 4.500 euros mensuales de media, aunque hay comunidades autónomas que superan con creces esa cifra. Una cantidad significativa de la cual solo una parte llega directamente al beneficiario; el resto sostiene la estructura.

Por tanto, hay una pregunta radical: ¿es posible reformar un sistema del que dependen tantos empleos, tantas subvenciones y tantos intereses cruzados entre organizaciones, partidos y administraciones? La historia de los incentivos perversos sugiere que es muy difícil que quienes viven del problema tengan interés en resolverlo.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre la economía de las ONG vinculadas a la inmigración, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.