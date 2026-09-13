En este medio hemos contado en diversas ocasiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado cantidades millonarias de dinero de los contribuyentes a subvencionar a multitud de organismos extranjeros. Por ejemplo, en 2024 y 2025 la suma de las subvenciones a instituciones en el extranjero fue de 455 y 323 millones de euros, respectivamente (aquí y aquí se pueden leer ambos artículos).

Sin embargo, esto podría llevar a la equivocada idea de que estas son todas las ayudas (sin contraprestación) que España otorga a países extranjeros en vías de desarrollo. La realidad es que nuestro país destina miles de millones de dólares todos los años a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y, desde que gobierna Pedro Sánchez, el gasto se ha incrementado y está volviendo a los máximos históricos que se vieron bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

A continuación, veremos varios gráficos, elaborados por Our World in Data a partir de datos de la OCDE, en los que se puede observar la evolución del gasto de España en este tipo de ayudas al extranjero.

En primer lugar, tenemos este gráfico donde se ve la evolución en las cantidades aportadas cada año (en dólares) desde 1980 hasta 2025.

Como se puede observar en el gráfico, la cantidad de dinero que España otorga en concepto de Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD) no ha dejado de crecer desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, tan sólo entre 2022 y 2023 se produce un retroceso. En 2019, el primer año completo del líder socialista como presidente de España, el gasto fue de 3.110 millones de dólares, mientras que en 2025 ese gasto ha crecido hasta los 4.650 millones de dólares. Es decir, el gasto anual en estas ayudas ha crecido un 49,5%.

Sánchez ha vuelto a disparar el gasto en ayudas al exterior

Si hacemos la suma de las cantidades entre 2019 y 2025, veremos que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez se han concedido un total de 26.760 millones de dólares en Ayuda Oficial al Desarrollo. También podemos ver que es con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez con quienes se ha alcanzado el mayor nivel de gasto en estas ayudas, a excepción del año 2016, con Mariano Rajoy.

Hay quien podría pensar que estas ayudas al desarrollo son, en realidad, préstamos "blandos" que se conceden y que, al final, esa ayuda volverá a las arcas públicas españolas. Nada más lejos de la realidad. Veamos el siguiente gráfico:

Tal y como se puede comprobar, la inmensa mayoría de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España se trata de donaciones sin contraprestación y que no van a devolverse. De acuerdo con la OCDE, en 2024 el porcentaje de donaciones fue del 99,6%, de modo que los préstamos favorables que finalmente se devuelven no tienen ningún peso en estas ayudas.

Así pues, vemos que España ha vuelto a disparar su contribución a las ayudas milmillonarias al desarrollo de otros países con Pedro Sánchez, mientras desatiende las infraestructuras nacionales, la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos por los que los contribuyentes españoles pagan sus impuestos.