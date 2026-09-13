La nueva trampa burocrática de Yolanda Díaz para las empresas

Yolanda Díaz afronta el último tramo de 2026 con una larga lista de promesas laborales pendientes. Su medida estrella, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, fue tumbada en el Congreso debido al rechazo de Junts. De momento, Díaz no ha logrado llevarla a cabo y los empresarios afectados respiran aliviados ante este inminente aumento de sus costes laborales.

Otra idea que Díaz tampoco ha logrado es la indemnización por despido a la carta o despido restaurativo. Esta fórmula consiste en aplicar distintas indemnizaciones (más altas que las actuales) según la situación personal, o de vulnerabilidad, de cada trabajador despedido (la edad, el sexo... ). Actualmente, lo que se usa para calcular la indemnización es el tiempo que lleva el empleado despedido trabajando en la empresa y el salario. Su puesta en marcha podría suponer un desincentivo a contratar a los perfiles que supuestamente se quiere proteger.

Tampoco ha salido adelante el nuevo registro horario. La propuesta de Díaz, que también estudia Economía, pretende obligar a las empresas a utilizar un sistema de fichajes digital y accesible para la Inspección de Trabajo en tiempo real.

Cambios en los contratos

Además, esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas exigencias para los contratos laborales. Díaz implantará una lista infinita de datos que deben figurar en estos documentos para poner fin a los apuntes de "según convenio".

Horarios, sueldos, detalles sobre el periodo de prueba o sobre los planes de las empresas en materia de igualdad o medidas y recursos LGTBI y hasta las "reglas algorítmicas que determinan las condiciones de trabajo" de los empleados. Todo ello tendrá que figurar en los contratos. Es decir, más trámites burocráticos que tendrán que cumplir los empresarios en España.