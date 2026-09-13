La realidad que desmonta a Cuerpo cuando dice que "vivimos significativamente mejor que en 2018"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo aseguró el 8 de septiembre en una sesión de control al Gobierno en el Senado que la situación de las familias españolas es "significativamente mejor" que en el año 2018. Así respondía el también vicepresidente primero ante una pregunta de un senador del PP sobre si el Gobierno considera que la situación de las familias españolas es mejor ahora que hace un año.

Así respondía Carlos Cuerpo:

"La respuesta es que sí, considero que la situación de las familias es mejor que hace un año. Es más, considero que la situación de las familias es significativamente mejor que en el año 2018, que es cuando hubo el último cambio de gobierno. Y déjeme elaborar un poco mi respuesta, porque hay muchos indicadores que hablan de la situación de las familias", comenzaba con su alocución.

¿Las familias viven mejor ahora?

"Por supuesto, el empleo es uno de ellos, los salarios, los costes de la vida, los costes energéticos, los costes, por supuesto, también de la vivienda. Intentando buscar un indicador que sea una aproximación, un resumen de la situación de las familias, hay uno que yo creo que puede servir. Y es el porcentaje de hogares que tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes. Este porcentaje ha bajado en casi un punto en el último año y seis puntos desde el año 2018, señoría. Esta es la realidad de las familias en el día a día de nuestras familias desde el año 2018", continuaba expresando Carlos Cuerpo.

"Mejoras que se han sucedido gracias a las políticas que hemos implementado y a la buena evolución de nuestra economía. Esta mejoría en estos últimos años significa que hemos pasado de tener una de cada cuatro, es decir, un 26% de nuestros hogares que tenían problemas para llegar a final de mes, a tener uno de cada cinco, en torno al 20%. Pero siguen siendo muchísimos hogares que tienen problemas para llegar a final de mes. Por lo tanto, no nos conformamos y somos conscientes, plenamente conscientes, de los retos que quedan por delante", concluía su intervención.

Sin embargo, a pesar de los datos ofrecidos por el ministro de Economía en esta intervención, la realidad es más bien contraria a la que intenta hacer creer. Basta con acudir a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE y comparar los años 2018 y 2025 para comprobar que, en la actualidad, el porcentaje de españoles en situación de carencia material severa es mayor que en 2018.

La carencia material severa ha crecido desde 2018

En 2018, el 14,4% de las mujeres se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 13,3% de los hombres; en 2025, esos porcentajes subieron al 17,5% y al 17%, respectivamente. El indicador de carencia material severa se compone de nueve conceptos, tales como poder mantener la temperatura adecuada en el hogar, poder hacer frente a gastos imprevistos o poder comprarse un coche.

Pues bien, sólo en dos de estos nueve ítems ha mejorado la situación de los españoles; en los siete restantes ha empeorado respecto a 2018. En la siguiente tabla puede verse de forma más visual.

Como vemos, el porcentaje de españoles que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha pasado del 3,6% al 5,4%. El de quienes no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada ha crecido del 9,1% al 15,9%. También ha aumentado el porcentaje de personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, del 35,9% al 36,4%.

En cuanto a quienes han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) en los últimos 12 meses, la cifra ha subido del 8,8% al 11,4%. Igualmente ha crecido el porcentaje de españoles con retrasos en el pago de esos gastos o de compras a plazos en el último año, del 9,4% al 13,3%.

Casi todo ha empeorado

Por último, el porcentaje de ciudadanos que no puede permitirse un automóvil ha pasado del 5,1% al 5,4%, y el de quienes no pueden disponer de un ordenador personal, del 5,5% al 6,2%.

Así pues, la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a chocar con los datos reales de la economía española y de las condiciones materiales de los españoles, que, lejos de mejorar, han empeorado con los socialistas en el poder.