Mercadona despide a un empleado por usar internet 7.685 veces en menos de un mes y amenazar a un compañero

Mercadona ha despedido a un empleado que llegó a usar el ordenador de la empresa de forma personal hasta en 7.685 ocasiones en menos de un mes y que insultó y amenazó a un compañero. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado el despido como procedente. La sentencia se puede leer aquí.

Este trabajador empezó su relación comercial con Mercadona el 15 de mayo de 2006, cuando comenzó con un contrato indefinido, a jornada completa, bajo la categoría de gerente y con un salario de 2.280 euros brutos al mes.

Antes de la fecha de su despido ya se habían producido algunas actitudes reprobables por parte del trabajador. El 2 de agosto de 2021, Mercadona le entregó un acta de amonestación por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a un compañero. El 26 de junio de 2023, tuvo una advertencia por abandonar su puesto sin causa justificada. El 1 de diciembre de 2023, tuvo otra advertencia, ya que había usado medios físicos de la empresa para fines personales.

Entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el correo corporativo pasó a uso particular. En la sentencia, el juez da por probado que envió correos personales en 30 ocasiones y que llegó a reenviar documentación de la compañía a su cuenta privada.

Accedió más de 7.600 veces a internet en menos de un mes

La cuestión de la navegación por internet con el ordenador de la empresa vino después. Entre el 3 de febrero y el 28 de abril de 2025, en horario laboral y desde el ordenador de Mercadona, entró varias veces en páginas como YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Truspilot. Sólo entre el 1 y el 25 de febrero el sistema registró unos 7.685 accesos a internet.

Más tarde, el 16 de abril le amonestaron por usar el móvil personal en horas de trabajo, y el 5 de mayo discutió con un compañero al que le gritó y le habló de forma amenazante: "si tienes algo que decirme, me lo dices a la cara", "eres un vago, siempre fuiste un vago", "mierdas, que eres un mierdas". Estos últimos hechos se dieron como probados por la declaración de testigos.

Insultó y habló de forma amenazante a un compañero

Ya el 21 de mayo de 2025, Mercadona le entregó la carta de despido disciplinario con efectos ese mismo día. La empresa no se apoyó sólo en el episodio de los accesos a internet con el ordenador de la empresa. Sumó el historial de amonestaciones, los miles de accesos a internet, el uso del correo corporativo y el altercado con el compañero. Lo encajó en las faltas muy graves del convenio y como transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.

El caso llegó al Tribunal de Instancia de León, que desestimó la demanda del trabajador y declaró como procedente el despido, a lo que el trabajador recurrió. Fue el 20 de julio de 2026 cuando la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó el recurso y se reafirmó en la procedencia del despido del trabajador.