¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Castilla y León?

Hasta 1.320 euros menos en la factura de la guardería. Es el ahorro fiscal al que pueden acceder algunas familias de Castilla y León a través de la declaración de la Renta si cumplen los requisitos establecidos por la comunidad autónoma.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recoge las diferentes deducciones autonómicas vinculadas a los gastos escolares y a la conciliación familiar. En Castilla y León, existe una deducción específica para los contribuyentes que tengan que dejar a sus hijos pequeños al cuidado de terceras personas o en centros infantiles por motivos laborales.

Hasta 1.320 euros por el cuidado de hijos menores de cuatro años

En Castilla y León, los contribuyentes con hijos menores de cuatro años pueden optar por deducirse el 30% de las cantidades pagadas a una empleada del hogar, con un límite máximo de 322 euros.

La otra posibilidad es deducirse el 100% de determinados gastos abonados a escuelas infantiles, centros y guarderías infantiles de Castilla y León, con un límite máximo de 1.320 euros. En concreto, se incluyen los gastos de preinscripción y matrícula, así como los de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos.

Para poder aplicar esta deducción, los hijos deben tener menos de cuatro años a 31 de diciembre y dar derecho al mínimo por descendientes. Además, los progenitores que tengan derecho a aplicar dicho mínimo deben trabajar por cuenta propia o ajena y estar dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.

En el caso de que se opte por la deducción por los gastos de una empleada del hogar, esta deberá estar dada de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

También existen límites de renta. La base imponible total, una vez restado el mínimo personal y familiar, no puede superar los 18.900 euros en tributación individual ni los 31.500 euros en tributación conjunta.

La deducción tiene además que tener en cuenta las ayudas públicas recibidas por estos mismos gastos. La suma de la deducción aplicada por ambos progenitores, las ayudas públicas percibidas por este concepto y, cuando corresponda, el incremento adicional de la deducción estatal por maternidad, no puede superar el gasto efectivo realizado durante el ejercicio.

En este último caso, si el contribuyente tiene derecho al incremento de la deducción estatal por maternidad, su importe reducirá la cuantía de la deducción autonómica y también el límite de 1.320 euros en la cantidad correspondiente.

Cuando más de un contribuyente tenga derecho a aplicar la deducción, el importe se prorrateará entre las declaraciones de quienes puedan beneficiarse de ella.

Por último, esta deducción es incompatible con determinadas ayudas y prestaciones públicas de Castilla y León concedidas por nacimiento o adopción, cuidado de hijos menores o conciliación.