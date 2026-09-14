El 40% de los agricultores que cobran la PAC supera la edad de jubilación: las subvenciones no convencen a los jóvenes

España lleva años poniendo dinero para conseguir que los jóvenes se incorporen al campo, pero el relevo generacional sigue sin llegar. El 39,56% de los perceptores de la PAC tiene más de 65 años, mientras que los menores de 40 no llegan al 9%, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El problema no es que falten ayudas. La PAC española destina 220 millones de euros al año al relevo generacional, un 50% más que en el periodo anterior. Solo el pago complementario para jóvenes alcanzó 98,5 millones de euros en 2025.

Los jóvenes que se incorporan además tienen prioridad para recibir derechos de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta. En 2025, 1.705 jóvenes agricultores recibieron más de 9 millones de euros, con una asignación media de 5.290 euros por beneficiario. A esto se suma una ayuda complementaria por hectárea, equivalente al valor medio regional, durante un máximo de cinco años y para hasta 100 hectáreas.

Y hay más. Las Comunidades Autónomas cuentan con ayudas específicas para el establecimiento de jóvenes agricultores y la puesta en marcha de nuevas empresas rurales, que pueden alcanzar hasta 100.000 euros, según el diseño de cada región.

Pero ni siquiera este arsenal de subvenciones está consiguiendo resolver el problema, porque, parafraseando el famoso lema de la campaña de Bill Clinton, "es la rentabilidad, estúpido". Asaja lo resume de otra manera: "Sin rentabilidad no hay futuro". Y Unión de Uniones coincide: "Sin explotaciones rentables no habrá agricultura en el futuro".

Porque una subvención puede facilitar que alguien se incorpore al campo, pero difícilmente puede convertir una actividad poco rentable en un negocio atractivo. Y los propios datos del Ministerio muestran que el número de solicitantes del pago complementario para jóvenes ha ido cayendo: de unos 23.800 en 2022 a alrededor de 18.500 en 2025, según el balance de la PAC.

En medio de este escenario, el campo y los contribuyentes quedan atrapados en una paradoja: a mayor gasto público destinado al relevo generacional, menor es el número de jóvenes dispuestos a labrarse un futuro en la agricultura. Queda demostrado que vivir subvencionado no hace más atractivo el arado.